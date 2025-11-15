父親以外が知的障害を持つ、4人家族YouTuber「Yasu family」が13日、1年前に全焼した自宅を公開。防災意識の大切さを訴えかけた。

【映像】父親以外が知的障害を持つYasu family＆全焼した自宅

「Yasu family」は、父のyasuパパ（56）が、混合性不安抑うつ障害と指定難病・重症筋無力症をもち、妻は中度知的障害と解離性障害、24歳の長男・翔くんは、重度知的障害と自閉症スペクトラム、19歳の長女・姫ちゃんは、中度知的障害と自閉症スペクトラム、場面緘黙症をもっている。YouTubeでは、障害をもつ子どもたちとの日常の様子を発信してきた。

しかし2024年11月26日の更新で、動画に映っていた自宅で火災が発生したことを報告したyasuパパ。全焼した自宅写真を公開し、火災から逃げた際の状況や、家族全員が無事であることを明かしていた。

Yasu family、1年前に全焼した自宅を公開

自宅全焼から、約1年が経過した11月13日、跡形もなくなった自宅前で撮影された動画を投稿。子どもたちとの自宅での思い出を振り返り、防災意識を高めることを呼びかけている。

この投稿にファンからは、「思い出すのもつらいでしょうに yasuパパありがとう」「Yasu familyの皆様の命が助かって良かった」「乾燥する季節になってきましたので、防災や防犯意識を高めていきたいですね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）