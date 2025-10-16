「生きづらいと思ったら親子で発達障害」モンズースー氏の漫画に反響レタスクラブ

「生きづらいと思ったら親子で発達障害」モンズースー氏の漫画に反響

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • モンズースーの書籍「発達障害っ子の中学受験」から一部を紹介している
  • 発達障害の子だからこそ個性にあった進路を、中学で選ぶ道もあるという
  • 子どもの個性をそのままに過ごすための居場所探しのひとつの視点だと筆者
