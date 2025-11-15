ユニクロコラボでNEEDLES、ファン離れか…「批判」もコラボに踏み切ったワケ

ユニクロとNEEDLESのコラボが話題に

10月末にスタートしたユニクロのコラボコレクションが大きな話題を呼んだが、コラボブランド側のファンから否定的な声も出ているという。

10月31日、『UNIQLO and NEEDLES』というコラボコレクションがオンラインストアと全国のユニクロ店舗で発売された。NEEDLES（ニードルズ）といえばセンスのいいデザイン性がウリで、ファッション感度の高い若者から支持を集めているブランドだが、このコラボを歓迎していないNEEDLESファンも少なくないようだ。

ユニクロはこれまでも、Jil Sander（ジル・サンダー）やMARNI（マルニ）、JW ANDERSON（ジェイ ダブリュー アンダーソン）といった名だたる世界的ブランドとのコラボ実績を重ねている。ユニクロならではの大量生産と低価格という“マスブランド”の強みを活かしながら、デザイン性や感度の高さを自ブランドに取り込んできた。

一方のNEEDLESは、1995年にNEPENTHES（ネペンテス）の創立者の清水慶三氏が立ち上げたブランドで、米国古着やカウンターカルチャーを背景に日本独自の美意識を築いてきた。ユニクロがこれまで手を組んできた世界的ブランドと比べれば、一般的な知名度はまだ高くない。

だからこそ今回のNEEDLESコラボに関しては、これまでのコラボレーションとは異なる反応も見られるのかもしれない。SNS上では《世界観が薄まった》《コラボしてほしくなかった》といったNEEDLESコアファンの声も散見されているのだ。

なぜ、ハイセンスブランドはファン離れのリスクを承知でユニクロと組んだのか？ そして、ユニクロ側はなぜコラボを継続するのか？ 今回は、マーケティングを専門としておりブランド戦略に詳しい、青山学院大学経営学部長・久保田進彦氏に解説していただいた。（以下「」内は久保田氏のコメント）

“ブランドの希薄化”の可能性はある

ユニクロとの協業によってブランドの知名度は一気に上がる一方で、ファストファッションとコラボしたという事実によってブランドの希少性が薄れ、コアなファンが離れるリスクがあるだろう。

さらに今回のNEEDLESは、これまでの歴代コラボ相手とは“ブランドの現在地”に違いがある。

世界観や格式がすでに確立しているJil Sander、MARNI、JW ANDERSONといった歴代のコラボ相手は、多少のマス展開をしてもブランドイメージが揺らぎにくい。一方で、いままさに進化の過程にあるNEEDLESにとって、“ファンとマスのあいだでどこに軸足を置くか”というバランスが重要になるという。

久保田氏は「NEEDLESとしては、リスクは十分に理解していると思います」としながら、次のように語る。

「理論的に考えた場合、懸念されるのは“ブランドの希薄化”です。“憧れのストリートブランド”でもなく、“大衆ブランド”でもない――中途半端なポジションに陥ると、ファンのロイヤルティは急速に下がってしまうでしょう」

特にファッション・ブランドは単なる「モノ」ではなく、“世界観”を提供するビジネス。そして、その世界観を支えているのは、ブランドの理念や美意識に共感し、長く応援し続けてくれるコアファンの存在なのである。

「そこに大量流通のユニクロが関わると、既存ファンの一部は『自分の特別なブランドではなくなった』と感じて離脱してしまう可能性があり、これが積み重なると、ブランドの長期的価値に影響します。ただし私自身は、この問題はさほど懸念していません。コラボのような一時的なジョインの場合、仮にダメージが生じたとしても、時間とともに回復すると思います。むしろ一過性の“話題づくり”と割り切れるなら、リスクではなくチャンスのはずです」

コアなファン離れのリスクは想定内

しかしSNSなどのファンの声を見ると、今回のコラボはNEEDLESのデメリットが大きすぎるのではないか？

「“イメージダウン”や“コアファン離れ”という指摘は、従来のブランドポジションを基準にすれば当然の反応です。しかし、視点を変えればそれは“成長の兆し”でもあります。より一般的でスケールの大きなブランドへと変化する過程で、ファン層の入れ替わりが起きるのは自然なことです。

より大きな市場を取りにいくためには、ブランドのコアな顧客層をある程度手放す覚悟が必要です。つまりブランドにとって重要なのは、“既存ファンを重視するのか”、“新しくてより大きな市場に向かうのか”という戦略的な選択であり、NEEDLESは後者を選んだということなのではないでしょうか」

既存ファンを守ればブランドの安定性は保たれるが、成長の余地は限られるということか。今回のNEEDLES側の真意は定かではないものの、ユニクロとのコラボによって新たな顧客層を獲得しにいった可能性は高い。

実際、今回のコレクションでは、ブランドの象徴である蝶（パピヨン）の刺繍や、代名詞的な存在であるトラックパンツなど、NEEDLESらしい要素が随所に見られた。これは、NEEDLESの持つ“世界観”を壊さずに、より広い層へブランドを知ってもらいたいという意図の表れとも言えるだろう。

「コアなファン離れのリスクを理解したうえで、それでもNEEDLESがユニクロとの協業踏み切ったのは、知名度向上や話題性といったメリットのほうがブランド成長に寄与すると判断したからでしょう」

記事後編は【ユニクロが次々とデザイナーズブランドとコラボする理由…NEEDLESコラボから見られた「大きな変化」】から。

【つづきを読む】ユニクロが次々とデザイナーズブランドとコラボする理由…NEEDLESコラボから見られた「大きな変化」