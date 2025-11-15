¡Ú¶å½£¾ì½ê¡ÛË¾ºÎ¶¤¬Áá¤¯¤â£²ÇÔ¡Ä¡¡¶âÀ±¤ÎàÂç°ÂÇä¤êá¾õÂÖ¤ËÃæ·ø¿ÆÊý¤â¶ì¸À¡Ö¤¢¤²¤¹¤®¤À¡×
¡¡¶âÀ±ÎÌ»º¤À¡£ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê£¶ÆüÌÜ¡Ê£±£´Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡¢²£¹ËË¾ºÎ¶¡Ê£²£¶¡áÎ©Ï²¡Ë¤¬ËëÆâ¼ã¸µ½Õ¡Ê£³£²¡á¹Ó¼®¡Ë¤Î¤Ï¤¿¤¹þ¤ß¤Ë¶þ¤·¡¢½éÆü¤ËÂ³¤¤¤Æ£²¸ÄÌÜ¤Î¶âÀ±¤òÇÛµë¡£Áá¤¯¤â£²ÇÔ¤Ë¸åÂà¤·¤Æ²£¹Ë½éÍ¥¾¡¤Ë°Å±À¤¬¿â¤ì¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ë¾ºÎ¶¤ÏÎ©¤Á¹ç¤¤¤ÇÆ¬¤ò²¼¤²¤ÆÆÍ¤Ã¹þ¤à¤È¡¢¼ã¸µ½Õ¤Îº¸ÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤º¡¢¤Ä¤ó¤Î¤á¤ë¤è¤¦¤ËÎ¾¼ê¤òÅÚÉ¶¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£¼èÁÈ¸å¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤òµñÈÝ¡£»Õ¾¢¤ÎÎ©Ï²¿ÆÊý¡Ê¸µ¾®·ë°°Ë¡Ë¤Ï¡Ö¡ÊÁê¼ê¤ÎÊÑ²½¤Ï¡ËÆ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡£ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÄï»Ò¤ÎÊ³µ¯¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡¡²£¹Ë£µ¾ì½ê¤Ç£±£°¸ÄÌÜ¤Î¶âÀ±ÇÛµë¡££±¾ì½êÊ¿¶Ñ£²¸Ä¤Ï¡¢ÆÊ¥Î³¤¤Î£±¡¦£¹£´¸Ä¡Ê²£¹Ëºß°Ì£±£·¾ì½ê¤Ç£³£³¸Ä¡Ë¤ò¾å²ó¤ëàÎòÂå¥ï¡¼¥¹¥Èá¤Î¥Ú¡¼¥¹¤À¡£¸µ»°Ìò¤ÎÃæ·ø¿ÆÊý¤Ï¡Ö¶âÀ±¤ò¤¢¤²¤¹¤®¤À¡×¤È¶ì¸À¡£¸½Ìò»þÂå¤Ëµ®Çµ²Ö¤äÄ«ÀÄÎ¶¡¢ÇòË²¤é¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¿ÆÊý½°¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¶âÀ±³ÍÆÀ¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÇ§¼±¤¬¤¢¤ë¡£²áµî¤Ë¤Ï²£¹Ë¤òÅÝ¤·¤Æ¤¦¤ì¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿ÎÏ»Î¤â¤¤¤ë¤Û¤É¤À¡£¤½¤Î»þÂå¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢º£¤ÎË¾ºÎ¶¤Î»Ñ¤Ï¶âÀ±¤ÎàÂç°ÂÇä¤êá¤È±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤«¤¿¤ä¡¢Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¡Ê£²£µ¡áÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤Ï½éÆü¤«¤é£¶Ï¢¾¡¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¡£Î¾²£¹Ë¤Î¼ÂÎÏº¹¤Ï¹¤¬¤ë°ìÊý¤À¡£