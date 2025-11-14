「イモトアヤコ」の愛車「“高級”ハイエース」登場！ 自らメンテする「ウッド内装」＆「600万円超え」のキャンピングカーとは
愛車をメンテナンス！
タレントのイモトアヤコさんが、2025年11月4日に自身のYouTubeチャンネルを更新。
「イモトの完璧な休日」と題した動画を投稿し、愛車のメンテナンスの様子を公開しました。
【画像】超カッコイイ！ 「イモトアヤコ」×「高級ハイエース」を画像で見る！
イモトさんといえば、2024年11月に同チャンネルで「GORDON MILLER（ゴードンミラー）」のキャンピングカー「GMLVAN V-01」の納車の様子を紹介しています。
ゴードンミラーは、オートバックスセブンが展開するガレージライフスタイルブランドで、なかでもGMLVAN V-01は、トヨタの人気ワンボックスバン「ハイエースバン」がベースのキャンピングカーです。
丸目四灯ヘッドライトをはじめとしたクラシックなデザインや、無垢のリアルウッドに覆われた温もりや風合いが感じられる室内空間を特徴としています。
なお、動画内では価格に触れていないものの、公式サイトでは561万円（2WD・ガソリン）から649万円（4WD・ディーゼル）と案内されています（コンプリートカー、消費税込み）。
今回の動画では、翌日にクルマの取材仕事を控えていることを理由に、車内清掃を行う姿を公開。「仕事があると車もきれいに保てるのでありがたいですね」と語るイモトさん。
掃除機で車内を丁寧に清掃し、雑巾で細部まで拭き上げる様子も映されています。
メンテナンス後は、ラーメンフェスタや銭湯、自宅でカフェラテを楽しむなど、充実した休日の様子も紹介されていました。
※ ※ ※
ユーザーからは、「めちゃくちゃかっこいい」「センスがいい」「ハイエース最高にカッコいいですね」など、SNSやYouTubeのコメント欄には称賛の声が多数寄せられています。
また、「またキャンプ動画お願いします」といったリクエストもあり、イモトさんのキャンピングカーライフに共感するファンが多いことがうかがえます。
今後もイモトさんのキャンピングカーライフがどのように展開されていくのか、注目が集まります。