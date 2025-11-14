12日に電撃復帰を宣言したガールズグループのNewJeans（ニュージーンズ）は、冷めかけたファンの心を取り戻すことができるだろうか。5人全員が復帰の意思を示し、所属事務所ADOR（アドア）との専属契約をめぐる対立が解消されたことで、メンバーの今後の動向に関心が集まっている。市場は歓迎している。13日午前、ADORの親会社であるHYBE（ハイブ）の株価は5％以上上昇した。NewJeansの成功を築いたミン・ヒジン前ADOR代表と、公式ファンダムであるBunnies（バニーズ）もまた、メンバーたちの決定を尊重するという立場をそろって打ち出した。昨年4月、「タイマンで来い」や「クソおやじ」などの言葉が印象深く残るミン前代表の規格外の記者会見から1年7カ月、そして昨年11月のメンバーたちの専属契約解除記者会見から1年ぶりとなる復帰だ。

少女と女性の境界、2004〜2008年生まれで構成されたNewJeansは、2022年7月にデビューした。口ずさみやすいメロディ、少女イメージ、電子音楽ジャンルである「UKガラージ」リズムなど、最新トレンドを素早く取り入れる戦略を前面に出して市場を攻略した。デビューから1年で音源プラットフォーム「Spotify（スポティファイ）」でNewJeansの楽曲が20億回以上再生され、昨年6月に東京ドームで開催された2日間のファンミーティングでは動員人数9万人を記録した。

しかし、ミン前代表が経営権を奪取しようとしているとして、HYBEがADORに対する監査を実施し、長く致命的な法的攻防が始まった。この過程で、メンバーの1人であるハニが国政監査場（環境労働委員会）に出席し、「職場内いじめ」を受けたと証言し、芸能人の専属契約を雇用契約として見るべきかどうかをめぐって論争が起きた。

K−POP市場は目まぐるしい市場だ。ファンダムは積極的であることから、移り気でもある。そのため、1年のブランクは致命的になり得る。誰の非であるかを離れて、一度傷ついた初々しく明るいイメージを果たして回復できるのだろうか。

シン・ジュンボン／論説委員