【福袋2026】高島屋「2026年福袋」過去最大級の豪華さ、”推し馬”体験や純金のキャプテン翼に”動く別荘”も
高島屋は2026年の初売りに向け、ハレの日の“非日常感”や“贅沢感”を満喫できる福袋ラインアップを発表した。午年に合わせた“一口馬主気分”を体験できる企画をはじめ、複数の開運イベントをまとめた福袋、純金製サッカーボールとキャプテン翼フィギュアの超高額セット、“動く別荘”として提案するログトレーラーハウスなど、想像を軽々と超える商品が並ぶ。
【写真】プライベートサウナ付き“移動するログハウス”、その贅沢空間はこちら！
今回の福袋は「夢のようなワクワクを体験できる」をテーマに企画された。共通福袋は全13店舗で取り扱い、価格帯も2万円台から億単位まで幅広い。中でも注目は、午年にちなんだ『一口馬主気分が味わえる福袋』だ。2歳・3歳の育成馬から“推し馬”を選び、1年間にわたって馬主さながらの体験ができる内容となっている。北海道の牧場をめぐる1泊2日の見学ツアー、競馬場の馬主席招待、施設調教の見学イベント、馬名入り記念品などがセットで、抽選で5人限定。申込は1月3日と4日の店頭のみの受付となる。
青木良文監修の『2026年 開運招福』福袋は39,000円で20人限定。馬革の二つ折り財布とコインケース、ラッキーカラーを配した「お財布ふとん」に加え、東京大神宮での正式参拝とティーイベント、メイクアップアーティスト水野未和子による「眉＆血色のアップデート」タッチアップなど、運気を整える体験が用意されている。応募はタカシマヤアプリで受け付け、当選通知は25年12月中旬。
サッカーファン向けには、純金サッカーボール（約3000g）と純金キャプテン翼（約80g）に、高橋陽一の直筆似顔絵を直接受け取る権利が付いた福袋を用意。価格は1億2000万円で、抽選は1月3日と4日の2日間限定となる。
さらに“動く別荘”としてトレーラーハウス「Auto-KOTI」を福袋化した試みも特徴的だ。プライベートサウナを備えた全長10.9m・約35平方メートルの居住空間で、家具選択のオプションや宿泊体験、エアコン2台などの特典付き。1台限定で販売し、当選後はNTT Landscapeと直接契約となる。引き渡しまで約9ヶ月を要し、設置費や配管工事は購入者負担となる。
各店舗ではこのほかにも限定福袋を販売予定で、詳細は高島屋の特設ページで公開されている。1月3日よりスタートする初売り、2026年の幕開けに向け、例年以上に“非日常”を打ち出した企画がそろった形だ。
