【中村 清志】アニメが終わった途端に来店激減「餃子のダンダダン」が深刻な客離れに苦しんでいた…！苦労したコラボも水の泡に

「餃子とビールは文化です。」こんな看板を街中で一度は目にしたことはないだろうか。このキャッチコピーとともに、全国138店舗（今年10月末時点）を展開しているのが、餃子居酒屋チェーン「肉汁餃子のダンダダン」だ。

2011年に東京調布市で創業した同チェーン。業態こそ居酒屋ながら、主力商品として「元祖肉汁餃子」を推し出すと、今やすっかり広まった“餃子居酒屋”の先駆けとして急成長を遂げたことで知られる。

だが、そんな肉汁餃子のダンダダンの成長にも陰りが見えつつある。同名の漫画作品を原作としたアニメが放映されるなど、集客につながる明確な《プラス要因》があったのにもかかわらず、だ。

異常な客離れ…19ヵ月連続の客数減を記録

「肉汁餃子のダンダダン」（以下、ダンダダン）を運営する株式会社ダンダダンの親会社、株式会社NATTY SWANKYホールディングスは今年11月10日、2025年10月の月次実績を発表した。

それによれば、既存店の売上高は前年同月比で93.4％と減少。客数も92.7％と落ち込んでいる。この客数減の要因について、同社は〈東京では週末を中心に雨が降るなど天候に恵まれず、集客が伸びづらい環境となりました〉と説明しているが、はたして本当だろうか。

実のところ、ダンダダンの来店客が激減しているのは、今に始まったことではない。さかのぼって同社の2025年1月期（2024年2月〜2025年1月）、ならびに2026年1月期（2026年2月〜現在）までの数字を見れば一目瞭然。

実に2024年2月から2025年7月までの“19ヵ月連続”で、客数が前年同月比を下回っている。その上で、今年8月・9月をとばして、10月の客数減に逆戻りというわけだ。店舗数の状況だけ見れば、直営店・FC店ともにこの間、そこまで目立った閉店がないだけ救いだが、それでもこれほどの客離れは異常ともいえる。

一方、気になるのが例外だった8月・9月の2ヵ月間に起こった客数増だ。この要因は何だったのか。それが同名の漫画作品、『ダンダダン』の存在だ。

ダンダダンの「由来」をご存じで？

『ダンダダン』とは、「少年ジャンプ+」（集英社）で連載中の龍幸伸氏によるオカルティック怪奇バトル＆青春漫画。2021年4月に連載を開始し、今年に入って累計発行部数が1000万部を突破するなど、高い人気を誇る作品だ。

余談になるが、今回取り上げた餃子の「ダンダダン」と漫画の『ダンダダン』、名前こそまったく同じだが、その言葉の意味は異なる。前者は、公式HPにある「ダンダダンの由来」というページでこう説明されている。

〈ダンダダンの名前の由来ですが、この美味しい肉汁餃子を世の中に広げていく為にみなさんが一回聞いただけで覚えやすいインパクトのある店名がいいと考えました。「ホップ！ステップ！ジャンプ！」とテンポよく世の中に知れ渡り、より多くのみなさまに召し上がっていただきたいという想いを込めて「ダンダダン」という名前を付けました。〉

一方、漫画『ダンダダン』はと言うと、昨年7月に公開された第163話にて登場人物が、「ダンダダンをご存知で？」というセリフを発したことで話題となったものの、いまだタイトルの意味は公式から明示されていない。そのため今なお、愛好家たちの間で様々な考察がなされているという。

閑話休題、偶然にも同名だったということで、当然期待されたのが“コラボ”の話。餃子のダンダダンの常連客、漫画の愛読者いずれも「いつかコラボをするだろう」と考えていたに違いない。

ところが、想像以上に道は険しかったという。事実、待望の初コラボが実現したのは漫画の連載が開始した時からずっと先、それもアニメ第1期（2024年10月〜12月）の放送もとっくに終わった2025年4月のことだった。

スムーズにコラボできると思いきや

コラボが遅れた理由のひとつとして、「集英社とダンダダンとで、双方のファーストインプレッションがあまり良くなかった」と明かすのは業界関係者。

「なんでもアニメ第1期が始まるちょっと前に、ダンダダンの井石裕二社長が集英社に呼ばれたそうです。『いよいよコラボのお誘いか』と期待して来訪したところ、そこにいたのは大勢の弁護士たち。

なんでも『アニメ化するので、同名である以上、あらためて商標権の部分など権利関係を整理したい』とやや圧迫気味に言われたそうです。半ば集英社に丸め込めれた形で井石社長も納得はしたそうですが、『正直、煮え切らない気持ちはある』と周囲には語っていたそうです」

とはいえ、何とかコラボに漕ぎつけると、両者の関係は改善に向かったのだろう。そして今年7月にアニメ第2期が放送を開始すると、ダンダダンはそのタイミングでコラボ第2弾を実施。期間は8月8日〜9月7日の1ヵ月間、様々なコラボメニューやオリジナルグッズのプレゼントキャンペーンを用意したこともあり、客数は大きく伸びびたという。

これが前述した8月・9月の2ヵ月間に起こった客数増のカラクリというわけだ。ただ、コラボが終わった直後の10月、また客数減に逆戻りしてしまうとは何とも切ない。すでに製作が決定しているアニメ第3期が、客数回復の起爆剤になればいいのだが。

つづく【後編記事】『餃子ブームの火付け役「ダンダダン」巨額赤字から抜け出せない理由…コロナ禍で急成長も、いったい何が』では、赤字に苦しむダンダダンの現状を分析しつつ、客数減以外の挙げていく。

【つづきを読む】餃子ブームの火付け役「ダンダダン」巨額赤字から抜け出せない理由…コロナ禍で急成長も、いったい何が