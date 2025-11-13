11月13日のNHK『あさイチ』に、阿佐ヶ谷姉妹が出演した。

連続テレビ小説『ばけばけ』から画面が切り替わったところで、主題歌「笑ったり転んだり」のサビ部分をふたりで熱唱。そして「蛇です」「蛙です」「ふたり合わせて、蛇と蛙です」と、朝ドラと同様の自己紹介をおこない、番組がスタートした。

続く、MCの博多華丸・大吉との“朝ドラ受け”では、コンビの“姉”である渡辺江里子が「タクシーに乗ったときに、（私の）声を聞いて『あっ、蛇と蛙よね！』と運転中に振り向かれたことがありました」というエピソードを披露。『ばけばけ』のナレーションを担当していることで、さらに認知度が高まっており、「ありがたいことです」と感謝した。

「阿佐ヶ谷姉妹のふたりは『ばけばけ』で『蛇』と『蛙』としてナレーションを担当。番組のHPでは『トキとヘブンを見守る』役柄と説明されています。

朝ドラのナレーションは、アナウンサーや俳優が担当することがほとんど。前々作『おむすび』ではリリー・フランキーさんが、前作『あんぱん』では林田理沙アナウンサーが担当しました。芸人の起用は異色の抜擢と言っていいでしょう。複数人のナレーションは、朝ドラでは初めてということですが、漫才のような、おばさんたちの噂話のような掛け合いが楽しいと、非常に好評です」（芸能記者）

Xには、この『あさイチ』を観た人たちのこんな声が……。

《阿佐ヶ谷姉妹の歌う『笑ったり転んだり』に、ほっこりしつつもちょっと感動。ハンバートさんと一緒に紅白出てくれたりしないかな…》

《紅白、あまちゃんのときみたいに「笑ったり転んだり」を阿佐ヶ谷姉妹→あかりちゃん＆トミーさん→ハンバートハンバートで順番に歌ってくれたらいいなという妄想》

と、阿佐ヶ谷姉妹の『NHK紅白歌合戦』出場を期待する声がいくつもみられる。

「2024年の紅白には、当時放送中だった朝ドラ『おむすび』の主題歌を担当していたB’zがサプライズで登場。ヒロインで紅白司会の橋本環奈さんに加え、共演者の佐野勇斗さん、仲里依紗さんらも出演するという演出がありました。

このように、紅白で放送中の朝ドラを宣伝する演出はしばしば行われています。『ばけばけ』の主題歌は視聴者から好評なこともあり、夫婦デュオ『ハンバート ハンバート』の紅白初出場はほぼ確実とみられていますし、実現すれば、ヒロインの郄石あかりさんらの同時出演もあるでしょう。歌うかどうかは別として、阿佐ヶ谷姉妹のふたりも出演する可能性は高いと思いますよ」（同前）

大晦日にも「蛇です」「蛙です」が聞けるかも――。