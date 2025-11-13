ナイスが大幅続伸、建築資材事業好調で上期営業利益２．６倍

ナイス<8089.T>が大幅続伸している。午前中に発表した９月中間期連結決算が、売上高１１９６億１０００万円（前年同期比１３．５％増）、営業利益１２億４４００万円（同２．６倍）、純利益６億６４００万円（同６．８倍）と大幅増益となったことが好感されている。



主力の建築資材事業でサッシ・エクステリアなどの販売が増加したほか、前期第３四半期に連結子会社化したセレックスが貢献した。また、新築及び中古買取再販マンションの売り上げ計上戸数が前年同期の７４戸から１１４戸に拡大した住宅事業も売上高・利益を押し上げた。



なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高２６００億円（前期比７．０％増）、営業利益４８億円（同３．７％増）、純利益３０億円（同４．５％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS