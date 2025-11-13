長谷工が新値追い、２６年３月期業績予想を上方修正 長谷工が新値追い、２６年３月期業績予想を上方修正

長谷工コーポレーション<1808.T>が７連騰し連日の年初来高値更新となっている。１２日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１兆２３００億円から１兆２４００億円（前期比５．３％増）へ、営業利益を９２０億円から９７０億円（同１４．５％増）へ、純利益を５５０億円から５８０億円（同６８．４％増）へ上方修正したことが好感されている。



施工量増加により完成工事高の増加が見込まれるほか、マンション建築工事の採算性が見通しを上回って改善していることを織り込んだ。なお、同時に発表した９月中間期決算は、売上高５９５４億６６００万円（前年同期比６．６％増）、営業利益４１３億３３００万円（同１６．７％増）、純利益２４２億１５００万円（同２５．０％増）だった。



