声優・肥後マコトさん死去 54歳 『ビーダマン』雑賀アキラ役・『かいけつゾロリ』ダポン役・『大きく振りかぶって』和田誠役など
ケッケコーポレーションは13日、所属俳優・肥後マコト（本名 肥後誠）さんが亡くなったと公表した。54歳。
【プロフィール】『おおきく振りかぶって 〜夏の大会編〜』などに出演した肥後マコトさん
同社サイトに「訃報」を掲載。「弊社所属俳優 肥後 マコト（本名 肥後誠）儀 病気のため過日永眠いたしました。享年54歳ここに生前賜りましたご厚誼を深謝し、謹んでご通知申し上げます」と伝えた。
肥後さんは、島根県出身。声優・ナレーター・舞台など多数の作品に出演した。
『おおきく振りかぶって 〜夏の大会編〜』和田誠役、『クロスファイト ビーダマン』雑賀アキラ役、『TOKYO TRIBE2』ハシーム役、『かいけつゾロリ』ダポン役、『学園戦記ムリョウ』ソパル星人、『地球防衛企業ダイガード』田口友朗役など。
