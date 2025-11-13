「ネアンデルタール人が消えたのは遺伝子がホモ・サピエンスに吸収されていったから」という説が提唱される
ヒト属の一種であるネアンデルタール人は約40万年前に現れ、ホモ・サピエンス(現生人類)と長らく共存していたものの、約4万年前に絶滅したといわれています。ネアンデルタール人が絶滅した原因には諸説ありますが、学術誌のScientific Reportsに掲載された新たな論文で、「ネアンデルタール人が消えたのは遺伝子が徐々にホモ・サピエンスへ吸収されていったから」という説が提唱されました。
https://www.nature.com/articles/s41598-025-22376-6
Neanderthals May Never Have Truly Gone Extinct, Study Reveals : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/neanderthals-may-never-have-truly-gone-extinct-study-reveals
近年ではさまざまな考古学的証拠やゲノム研究の蓄積により、現生人類とネアンデルタール人が数万年にわたって交配していたことが明らかとなっています。アフリカ系以外の人々はネアンデルタール人からDNAの1〜4％を受け継いでいるとされており、ネアンデルタール人に由来するDNAが痛みの感受性や新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の重症化リスク、日光への適応能力などに影響していることがわかっています。
ネアンデルタール人が絶滅した正確な理由はわかっておらず、環境の変化や遺伝的多様性の喪失、ホモ・サピエンスとの競争などさまざまな原因が提唱されています。中には、ネアンデルタール人の人口サイズが小さかったため、特別な外部要因がなくても勝手に絶滅してしまったという説もあります。
そんな中、イタリアのローマ・トル・ヴェルガータ大学のコンピューター化学者であるアンドレア・アマデイ氏らの研究チームは、これまでに提唱された説を残しつつ、ネアンデルタール人が地球上から消え去った理由を説明する新たな説を提唱しました。
アマデイ氏らの説は、「反復的なホモ・サピエンスの移住の波によってネアンデルタール人との交雑が進み、1万〜3万年かけてほぼ完全にネアンデルタール人の遺伝子がホモ・サピエンスに飲み込まれた」というものです。
研究チームは現代の狩猟採集民族における出生率を用いて、ホモ・サピエンスとネアンデルタール人が頻繁に交雑していたと思われる状況下で、小規模なネアンデルタール人部族がはるかに大規模なホモ・サピエンスの集団にどれほどの速さで飲み込まれるのかを予測しています。このプロセスには、集団中の遺伝的多様性がランダムで減少していく遺伝的浮動という現象が大きく関与しているとのこと。
この研究結果は、ヨーロッパにおけるネアンデルタール人の衰退が突然ではなく、徐々に起きていたことを示唆する一連の証拠とも合致しています。科学系メディアのScience Alertは、「ホモ・サピエンスの移住の波が次々とその地域に押し寄せるたびに、地元のネアンデルタール人のコミュニティは飲み込まれ、海に引き込まれた砂のように彼らの遺伝子が薄まっていったのです」と述べています。
研究チームは論文で、「私たちが提示した数学モデルは、ネアンデルタール人の漸進的な消滅について、説得力のある説明を提供しています。それは、人口規模がはるかに大きいホモ・サピエンスとの遺伝的同化が、彼らの衰退における重要な要因であった可能性を示唆するものです。私たちのモデルは突然の絶滅ではなく、ホモ・サピエンスの反復的な移住がネアンデルタール人の遺伝子希釈を引き起こすというサイクルが、ネアンデルタール人の消滅と現代人におけるネアンデルタール人の遺伝的祖先の観察されているパターンを説明し得ると提案しています」と結論付けました。
今日では一部の科学者らが、ホモ・サピエンスとネアンデルタール人を別個の種として捉えるのではなく、「共通の人類種」に属する異なる集団として捉えるべきだと主張しています。実際、ネアンデルタール人はホモ・サピエンスと同様に適応力と知能に優れ、精巧な道具を作り、洞窟壁画を描き、火を使っていたことが示唆されています。
科学系メディアのScience Alertは、「ネアンデルタール人の集団や文化はもはや存在しないかもしれませんが、彼らの遺伝的遺産は私たちの中に生き続けています。彼らは私たちのいとこであるだけでなく、私たちの先祖でもあるのです」と述べました。