食楽web

コーヒー好きにとって、自宅で豆を挽いてコーヒーを抽出するハンドドリップの時間は幸せなもの。一方で、慌ただしい朝や疲れているときなどは、意外と大変だったりするのも事実です。

そこで活躍してくれるのが、豆挽きから抽出までを自動でこなしてくれるコーヒーメーカー。今回は、カフェや喫茶店で出される“淹れたてのコーヒー”を自宅で再現できるレベルの実力派の最新マシンを4台ご紹介します。

プロが淹れるような極上のコーヒーを手軽に味わいたい方は、ぜひチェックしてみてください！

コーン式全自動コーヒーメーカー カフェばこPRO

水とコーヒー豆の計量が不要。全自動で本格的なコーヒーを楽しめます。

累計出荷台数が120万台を突破したシロカの「カフェばこPRO」シリーズの最新リニューアルモデルが、2025年11月20日に登場します。それが「コーン式全自動コーヒーメーカー カフェばこPRO」。

手間なく簡単に美味しいコーヒーを淹れられる機能性はそのままに、好みに合った“こだわりの一杯”を楽しめるようになりました。

コーヒー豆の挽き目を細挽きから荒挽きまで無段階に調節でき、豆を挽く量に合わせて5段階の挽き時間の設定も可能。コーヒーを好みに合った濃度に仕上げることができます。

また、湯温も「高温帯」と「低温帯」の2種類から選べるため、豆の美味しさを引き出す最適な温度でコーヒーを抽出できるようになっています。

従前モデルで好評を博している豆と水の自動計量に加え、「挽く・蒸らす・淹れる」の全工程を自動で行う独自の機能はそのまま継承。豆と水を本体に入れておけば、飲みたいときにスイッチひとつで手間なく美味しいコーヒーを淹れられます。

●DATA

シロカ「コーン式全自動コーヒーメーカー カフェばこPRO」

発売日：2025年11月20日（木）

価格：SC-C261（ブラック・ガラス製サーバー）2万9700円／SC-C281（ダークブラウン・ステンレス製サーバー）3万2780円

本体サイズ（共通・約）：幅166mm×奥行273mm×高さ421mm（サーバー含まず）

最大使用水量（共通）：830ml

重量（サーバー含む）：ブラック 4.1kg／ダークブラウン 4.5kg

保温機能：ブラック あり（30分）／ダークブラウン なし

レコルト「全自動エスプレッソコーヒーマシン」

ワンタッチ操作と完全自動で美味しいコーヒーが完成！

「レコルト 全自動エスプレッソコーヒーマシン」は、短時間抽出でエスプレッソからアメリカーノまで幅広いコーヒーメニューを楽しめる一台。税込み8万2500円とかなり高価ですが、その分、機能がかなり充実しています。

エスプレッソ、ルンゴ、アメリカーノ、フェイバリット、ホットウォーター（約75℃）の5つのモードを搭載し、コーン式ミル（コニカルカッター式）で豆挽きの粗さを5段階で調節。

操作も本体上部の縁に並ぶアイコン表示をタッチするだけと非常にシンプル

どの粗さでも内部センサーで豆の量を約10gで一定に調整し、高圧力で抽出するので、雑味が少なく、酸味や苦味のバランスが取れた味わい深いエスプレッソやコーヒーが淹れられます。

抽出した後のコーヒー豆の掃除までしてくれるなど、至れり尽くせり。操作も本体上部の縁に並ぶアイコン表示をタッチするだけと非常にシンプルです。

●DATA

蔦屋家電「レコルト 全自動エスプレッソコーヒーマシン」

発売日：2025年8月22日（金）

価格：8万2500円

サイズ（約）：幅180mm×奥行402mm×高さ315mm

重量：約7.9kg

カラー：ブラック

パナソニック「コーヒーメーカー」

高機能でコンパクト。約2万円とリーズナブルな価格も大きな魅力

パナソニックより発売中の「コーヒーメーカー」は、豆を挽く・お湯を注ぐ・豆を蒸らす・抽出・洗浄までを全自動で行う一台。幅15×奥行27×高さ35（cm）と置き場所に困らないコンパクトさも魅力です。

豆の挽き方は粗挽きと中細引きの2種類、抽出はマイルド、リッチ、ストロングの3種類からセレクトできます。もちろん、コーヒー粉からもドリップ抽出OK、さらに保温機能も搭載しています。

天面に配されたボタンで操作は簡単。付属のペーパーフィルターをセットして豆と水を入れ、スイッチを押すだけで全ての工程が完了します。

価格も2万円を切っており、コーヒーメーカーのエントリーモデルとして最適となりそうな一台です。

●DATA

パナソニック「コーヒーメーカー（NC-A58）」

発売日：2025年4月

価格：1万9800円

サイズ（約）：幅152mm×奥行272mm×高さ349mm（各所の持ち手を含まず）

重量：約3.2kg

カップ数（容量）：545ml

保温機能：あり

デロンギ クラシック エスプレッソ・カプチーノメーカー

初めてのコーヒーマシンにも最適のエントリーモデル

デロンギ・ジャパンから11月5日に登場したのが「デロンギ クラシック エスプレッソ・カプチーノメーカー」。

本格的なエスプレッソの抽出や自分好みのフォームミルクの調節が行えるエスプレッソメーカー「DeLonghi Classic（デロンギ クラシック）」シリーズの最新モデルです。

ハイエンドモデルのみに採用していた温度調節機能のサーモブロックを搭載し、安定した抽出温度で香り高いクレマたっぷりのエスプレッソを味わうことができます。

また、新たに調整つまみ付きフロッサーを備えたことで、“ふんわり泡立て”から“なめらかでクリーミー”まで、気分やメニューに合わせてフォームミルクを自在に仕上げられます。

さらに、抽出圧を目視で確認できる圧力計も搭載しており、抽出具合を見ながら粉の量やタンピングなどを調整して自分好みのエスプレッソにカスタマイズできます。

各種操作は本体上部に配されたボタンで簡単に行えます。コーヒーマシンが初めてという方でも使いやすいのも◎。

●DATA

デロンギ クラシック エスプレッソ・カプチーノメーカー

発売日：2025年11月5日（水）

価格：3万5800円

サイズ（約）：幅225mm×奥行290mm×高さ315mm

最大使用水量：1.7L

重量：約4kg

本体カラー：メタルシルバー