吉本興業が運営する有料動画配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋（ＤＴ＋）」の会員数が、１０月２４日の加入申し込みの受け付け開始から２０日で５０万人を突破したことが１２日、分かった。複数の関係者が明らかにした。活動休止中だった松本人志（６２）が約１年１０か月ぶりの復帰の舞台としてＤＴ＋を選んだことで注目され、会員数の拡大につながったとみられる。

関係者によると、オリジナル作品の「芯くったら負け！実のない話トーナメント」「大喜利ＧＲＡＮＤ ＰＲＩＸ」、視聴者参加型の「お笑い帝国大学 ＯＩＵ」、「きもっち悪いダンス選手権」などの反応が上々。「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」など過去作品の視聴数も好調という。

加入者の年齢層は４０〜５０代を中心に２０代も目立つ。松本や浜田雅功（６２）はテレビを中心に活動していたことから、動画配信への課金（月額１１００円）は一定のハードルになるとの見方もあったが、若年層を含め広く定着していることが判明した。

他の配信サービスとの連携も順調に進む。過去出演作品や生配信などの一部番組は見られないが、映画やドラマなど幅広いジャンルを視聴できる「Ｕ―ＮＥＸＴ」や「ＡＢＥＭＡ」に加え、１１日からは「Ａｍａｚｏｎ Ｐｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏ」での配信が始まった。

同社は８月、企業や投資家から作品の制作などに充てる資金を募り、収益を還元する「コンテンツファンド」の運営を開始。ＤＴ＋以外にも同社タレントが出演する作品やスポーツ選手のドキュメンタリーやオーディション番組などの制作のほか、ＤＴ＋同様のタレント独自のプラットフォーム構築も予定しており、投資額も順調に推移しているとみられる。吉本興業の担当者は取材に「契約者数については回答を差し控えます」とコメントした。

◆有料動画配信市場 民間調査会社ＩＣＴ総研の調査によると、今年の有料動画配信サービスの国内利用者数は３８９０万人。定額制（ＳＶＯＤ）利用率は３１・８％に達するとみられる。市場規模は２２年時点で約４５３０億円で、今後も拡大が続く見通し。世界では約１００兆円の市場が形成され、８年後には４倍との推計もある。「Ａｍａｚｏｎ―」、「Ｎｅｔｆｌｉｘ」が２大巨頭で、ともに国内加入者数は１０００万人を超える。