テレ東・田中瞳アナ、結婚したことで「妙な安心感が生まれた」
テレビ東京の田中瞳アナ（29歳）が、11月11日に公開されたトーク番組「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（TVer/テレビ東京系）に出演。結婚したことで「妙な安心感が生まれた」と語った。
田中瞳アナが、テレビ東京の全経済番組が同一のテーマを扱い、経済番組を盛り上げる「テレ東系経済WEEK」の宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。番組レギュラーの中根舞美アナが「田中さん、最近ご結婚されたじゃないですか。どう変わりました？ 生活」と質問する。
田中アナは「まさかのプライベートな話。こういうところが（田中アナの同期で元テレビ東京アナウンサーの）池谷（実悠）のDNAを受け継いでますね」と話した上で、「（結婚して）妙な安心感が生まれたというか、精神的な甘えみたいなところができたな、という感じかな」と答える。
中根アナは「え！ すごい良いですね」と驚き、もともと寂しがり屋の中根アナは今は同期に「つけ込んで」癒してもらっているが、「精神的な安心感は同期にはないので……」と語った。
