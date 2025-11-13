【全2回（前編／後編）の前編】

クマと人間の関係は戦争状態に入ったと言っても過言ではない。過去最悪の死者数を記録して「クマ対策」は待ったなし。大慌ての政府は閣僚会議を開き本気度をアピールするが、駆除現場では人間同士の縄張り争いが見え隠れ。先行きに危うさを感じてしまうのだ。

【写真】山道で絶対遭遇したくない、人と目が合った時のツキノワグマの鋭過ぎる視線

もはや警察と自衛隊を動員しなければ、国民の生命と財産は守り切れない――。かような危機感を持った高市政権は、日本初の「クマ被害対策等に関する関係閣僚会議」を発足させた。

先月30日、首相官邸4階の大会議室で開かれた初会合では、8省庁の大臣や副大臣らが勢ぞろい。実質的なトップである議長を務める木原稔官房長官（56）は、こう述べた。

「死者数は本日までに12名となり、国民の安全・安心を脅かす深刻な事態です」

この会議から4日後の今月3日、秋田県湯沢市の山林では、自宅を出て行方が分からなくなっていた後藤キヨさん（79）の遺体が発見された。体にかまれたような痕や切り傷があることから、県警はクマに襲われた可能性が高いとみている。

社会部デスクが言う。

「今年度のクマによる全国の死者数が13名となれば、過去最悪の記録を更新してしまいます。これまで最多だった2023年度の死者は6名でしたから、今年度はその倍。負傷者数も今年度は9月時点で100名超。過去最も多かった一昨年の人身被害者数を上回る勢いなのです」

「現場の疲労はひどい」

冒頭の会議で危機感をあらわにした木原官房長官は、各省庁に緊急対策を講ずるよう命じた。今月中旬までに「クマ被害対策施策パッケージ」を取りまとめると意気込むが、具体的にはどんな中身になるのか。

先のデスクによれば、

「木原長官は、まず狩猟免許を持つ自治体職員『ガバメントハンター』の確保。警察庁には警官がライフル銃を使用してクマの駆除にあたれるかどうか検討を指示しています」

同会議に出席した小泉進次郎防衛相（44）は、全国で岩手県に次いで被害者の多い秋田県から要請のあった「自衛隊派遣」を、さっそく実行に移した。まさに各省庁を挙げての総力戦の構えだが、果たして史上最悪のクマ被害を防ぐことができるのだろうか。

そもそもクマの駆除現場は、絶対的な人手不足に悩まされている。件の秋田県は自治体職員の疲弊が限界に達しているのだ。

「市役所には1日100件以上の目撃情報が寄せられます。即座に出向き捕獲作業を続けているので、現場の疲労はひどいものです」

と話すのは、秋田市農地森林整備課の担当者。

「市職員の勤務時間は平日8時半から17時15分までとなっていますが、私の場合はクマの対応に追われて毎日21時から22時までは帰れません。朝早くから目撃情報の電話が鳴り続け、夜遅くまで現場に向かうので、土日出勤も日常茶飯事です」

クマを発見、いざ捕獲となれば地元ハンターの出番であるが、手練れを集めるのは容易ではない。

「環境省の統計では、猟銃を扱える狩猟免許所持者は全国に約21万人。中でも狩りを行うため各都道府県に『狩猟者登録』をしている人の数は約14万人。60歳以上の高齢者が大半で、マンパワーの不足は深刻なのです」（前出のデスク）

「朝晩土日関係なく出動しないといけない」

ヒグマの生息地として有名な北海道・知床半島を抱える羅臼町の職員で、狩猟免許を持つ田澤道広氏（66）に聞くと、

「クマを見かけたら大多数の住民は警察ではなく役場に通報します。それを受けて、私のような狩猟免許を持つガバメントハンターと、町が契約している知床財団の職員や猟友会のメンバーが出動するのです。通常3人から5人、クマの潜伏範囲が広ければ10人前後で対応しますが、人集めには結構手間がかかります」

町が把握する猟友会のメンバーは約20名いるが、

「皆さん昼間は本業の仕事をしていますからね。メンバー一人一人に私が電話をかけて“来られますか”と確認するだけで時間を取られてしまう。突然呼び出されるハンターの負担も大きいですよ。私は30年ほど前から狩猟免許を持ち、町の仕事としてやっているから慣れましたけどね。政府が対策に掲げたようにガバメントハンターを増やすなら、待遇面の改善が必要。クマが出たら朝晩土日関係なく出動しないといけませんから」（同）

“こんなに人数いらないだろ”

クマとの戦いの最前線に立つハンターには、例年以上に負担がかかっているというが、ついには彼らが“ストライキ”を起こす騒動まで発生しているのだ。

同じ北海道でも日本海側に位置する積丹（しゃこたん）町では、クマの駆除でハンターが不当な扱いを受けたとして、猟友会が1カ月強も役場からの出動要請を拒否し続けている。

この間、町内ではヒグマが小学校などに出没を続けていたが、役場はハンターに駆除を要請できていなかった。出動拒否の事実を、町は議会を通じて町民に説明していなかったことが発覚。解決に動かない役場へは爆破予告が来る始末で、今月1日からの町主催の文化祭が中止に追い込まれた。

ことの発端は9月27日、積丹町議会で副議長を務める海田一時氏（74）が、ヒグマ駆除で出動した猟友会のハンターたちとトラブルを起こしたことだった。

「あの日は、町から“海田副議長の自宅敷地内に設置された箱わなでヒグマが捕獲された。殺処分してほしい”との要請があったんです」

そう明かすのは、現場に立ち会った男性ハンター。

「駆け付けたハンター9名に対して、副議長は“こんなに人数いらないだろ”と言ったんです。それならとわれわれの仲間の一人が“これからクマを殺処分して箱わなから引っ張り出しますから、一緒にやってみませんか？”と答えたわけです」

“お前らは下手くそだ”

生け捕りにされたヒグマは、道内でも大物の部類で体重が284キロもあった。少ない人数で処理できないのは明らかだったが、それを理解できない副議長は言い返してきたという。

「彼は“誰にモノを言っているんだ”と激高して“議会の予算を削って辞めさせてやる”“大勢いるのは金がもらえるからだろう”などと怒鳴り始めました」（前出のハンター）

ハンターたちにとって、“暴言男”に付き合っている暇はなかった。

「目の前にいるヒグマは活発に動いていました。箱わななど簡単に破壊する力を持っているので仕留めるまでは時間との勝負。ハンターは銃刀法上、周囲に人がおらず跳弾の危険がないなど、安全が確保された環境でなければ発砲できません。“お願いですから下がって”と言っても、副議長は“俺を誰だと思っている”などと大声でわめいていた。なんとか離れてもらって、役場の職員さん指導の下で無事に発砲。仕留めることはできましたが……」（同）

もともとこの副議長は、以前からハンターに言いがかりをつけてくる存在だったとか。

「もう何年も前から、彼は狩りの現場に勝手に現れては“お前らは下手くそだ”などと誹謗中傷を繰り返してきた。ずっとわれわれは嫌な思いをしていたわけです。これまでは町から要請があれば、仕事を中断して出動してきました。もともとハンターは忙（せわ）しないので、会社をクビになると揶揄されるほど。特に今年は出番が多くて疲れ果てています。そもそも義務でもなければ仕事でもない。ボランティアとして協力してきたので、町にお金を要求したこともありません」（同）

「怒りに任せて『出動拒否』しているわけではない」

地元テレビに暴言の有無を問われた副議長は、“俺は言っていない”などと主張しているが、ハンターたちからすれば問題の本質はそこではないという。

「今後も副議長が勝手に現場に現れるのなら、われわれは安全に活動できない。町が対策を講じてくれるまで、猟友会として協力を中断することにしたのです。報道されているように怒りに任せて『出動拒否』しているわけではありません」（前出のハンター）

ある町議が話を継ぐ。

「議場の控室で副議長本人は“俺は悪くない”と釈明していましたが、過去の議会で彼は“町外のハンターに予算が使われることは情けない”と言っていた。町のことは町でやるべきと考えていた節があるのですが、今年はヒグマの出没が多い。われわれはハンターさんに助けてもらわないといけない立場ですから、町民からも“早くなんとかして”という声が上がっています」

この騒動が浮き彫りにしたのは、わが国の「クマ対策」が地元ハンターたちの“善意”で辛うじて成り立っている現実ではなかろうか。

後編【「クマの駆除を自衛隊がやる必要はない」と専門家が指摘する理由 現役ハンターは「手当は経費の足しにすらない」】では、自衛隊による後方支援に対する専門家の見解などについて詳しく報じる。

「週刊新潮」2025年11月13日号 掲載