ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¡õ£Ð£Ò²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤ÏÉÔµ¯ÁÊ¡¡Åö¶É¤ÏÎ©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼ÔÂáÊá¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¼è¤Ã¤¿¤«
¡¡¿À¸ÍÃÏ¸¡¤Ï£±£²Æü¡¢£Ð£Ò²ñ¼Ò¤ËÊó½·¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¸øÁªË¡°ãÈ¿¡ÊÇã¼ý¡ËÍÆµ¿¤Ç·º»ö¹ðÈ¯¤µ¤ì¡¢¸©·Ù¤¬½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿Ê¼¸Ë¸©¤ÎºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤ò·ùµ¿ÉÔ½½Ê¬¤ÇÉÔµ¯ÁÊ¤È¤·¤¿¡£¤Û¤«¤ËºØÆ£»á¤äÃÎ»öÁª¤ËÍí¤ó¤À¹ðÁÊ¡¢¹ðÈ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°ìÀÆ¤ËÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££¹Æü¤Ë¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤ÎÃÝÆâ±ÑÌÀ»á¤Ø¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»ÍÆµ¿¤ÇÀ¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö£Î£È£Ë¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÅÞ¼ó¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ê¼¸Ë¸©À¯¤ò½ä¤ëº®Íð¤Ç¡¢°ìµ¤¤ËËë°ú¤¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ºØÆ£»á¤ÏºòÇ¯¤ÎÃÎ»öÁª¸å¤Ë£Ð£Ò²ñ¼Ò¡Ö£í£å£ò£õ£ã£è£õ¡Ê¥á¥ë¥Á¥å¡Ë¡×¤ØÊó½·¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¸øÁªË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¡¢ºå¿À¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Î·ï¤äÆÃ»ºÉÊ¥ï¥¤¥ó¤ò¼«Âð¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿·ï¤Ê¤É¸©¤ËÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤¿ÇØÇ¤ÍÆµ¿¤Ç·º»ö¹ðÈ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÃÎ»öÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿°ðÂ¼ÏÂÈþ»á¤òÁªµó´ü´ÖÃæ¤Ë»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¸©Æâ£²£²»ÔÄ¹¤Ë¤è¤ë¸øÁªË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¡¢°ðÂ¼»á¤Î£Ø¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬µõµ¶ÄÌÊó¤ÇÅà·ë¤µ¤ì¤¿µ¶·×¶ÈÌ³Ë¸³²ÍÆµ¿¡¢°ðÂ¼»á¤Ë´Ø¤¹¤ëµõµ¶¤Î»ö¼Â¤ò£Ó£Î£Ó¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¸øÁªË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¡¢¥á¥ë¥Á¥å¼ÒÄ¹¤Î¸øÁªË¡°ãÈ¿¡ÊÈïÇã¼ý¡ËÍÆµ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¡¢ÉÔµ¯ÁÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢ºØÆ£»á¤Î¤ª¤Í¤À¤ê¤ä¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤Ç¡¢Ê¼¸Ë¸©À¯¤ÏÂçÍÉ¤ì¤È¤Ê¤ê¡¢ºØÆ£ÇÉ£Ö£ÓÈ¿ºØÆ£ÇÉ¤Ç¡¢µÄ²ñ¡¢¸©Ì±¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤ÎÊ¬ÃÇ¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤Ç¼º¿¦¤·¤¿ºØÆ£»á¤À¤¬¡¢Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ë¥¢¥·¥¹¥È¤µ¤ì¤ë·Á¤Ç¡¢½ÐÄ¾¤·¤ÎÃÎ»öÁª¤ÇºÆÁª¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ê¬ÃÇ¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤ê¡¢ÁÐÊý¤Ç¹ðÈ¯¡¢¹ðÁÊ¹çÀï¤ÏÂ³¤¡¢º£¤Ç¤â¸©Ä£Á°¤Ç¤ÏºØÆ£»á¤Ø¤Î¹³µÄ³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë°Û¾ï»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º®Íð¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¡¢¡ÖºØÆ£»á¤ä¥á¥ë¥Á¥å¼ÒÄ¹¤ÏÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¢¤È¤Ï¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¤«¡×¤È¿ô¤«·îÁ°¤«¤é¼þÊÕ¤ËÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ê¤é¤ÌÎ©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©À¯¤Ë¾Ü¤·¤¤´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖºØÆ£»á¤ÎÉÔµ¯ÁÊ¤Ï´ûÄêÏ©Àþ¤À¤¬¡¢ºØÆ£»á¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢ÉÔµ¯ÁÊ¤È¤Ê¤ì¤Ð¼ý¤Þ¤ê¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£·ë²ÌÅª¤Ëà£²ÇÏÎÏÁªµóá¤ÇºØÆ£»áºÆÁª¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿Î©²Ö»á¤ÎÂáÊá¤Ç¡¢È¿ºØÆ£ÇÉ¤ÎÎ±°û¤ò²¼¤²¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÁÜººÅö¶ÉÂ¦¤Î»×ÏÇ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï£¹Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ì¾ÍÀÔÌÂ»»ö·ï¤ÏÄÌ¾ï¡¢ºßÂðÁÜºº¤Ç¡¢¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤¹¤ëÂáÊá¤Ï°ÛÎã¡£¸©·ÙÂ¦¤Ï¡Ö¾Úµò±£ÌÇ¤äÆ¨Ë´¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÇ¤°Õ¤Ç¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤Ë¤â±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Ë¡Áâ³¦¤Ç¤Ï¡Ö¸åÉÕ¤±¤ÎÍýÍ³¡×¤ÈÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂáÊáÄ¾¸å¤Ë°ìÏ¢¤Îµ¿ÏÇ¤ÎÉÔµ¯ÁÊ¥é¥Ã¥·¥å¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Åö¶ÉÂ¦¤Ï¸©À¯¤ò½ä¤ëº®Íð¤Ç¡¢Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ï¶¯¹ÅÅª¤Ê¼êÃÊ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤Î¸«Êý¤¬½Ð¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤À¡£ºØÆ£»á¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÊ¼¸Ë¸©µÄ¤ÇÃÏ°èÀ¯ÅÞ¡ÖÌöÆ°¤Î²ñ¡×ÂåÉ½¤ÎÁý»³À¿¸©µÄ¤Ï¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Ç¡ÖÎ©²Ö¤µ¤ó¤Î·ï¤È¥Ð¡¼¥¿¡¼¤Ç¡¢¡ÊÉÔµ¯ÁÊ¤ò¡Ë°ì½ï¤ËÈ¯É½¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¹ðÈ¯Â¦¤ÏÉÔµ¯ÁÊ¤ËÉÔÉþ¤È¤·¤Æ¡¢¸¡»¡¿³ºº²ñ¤Ë¿³ºº¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤ë°Õ¸þ¤òÌÀ¤«¤·¡¢ºØÆ£»á¤Ë¤Ïµ¿ÏÇ¹ðÈ¯Ê¸½ñ¤òºîÀ®¤·¤¿¸µ¸©´´Éô¤Î¾ðÊóÏ³±ÌÌäÂê¤Î´ØÍ¿µ¿ÏÇ¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ì¤Ä¤Î¥ä¥Þ¾ì¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤¿·Á¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷Ä¹¤À¤Ã¤¿±üÃ«¸¬°ìÊ¼¸Ë¸©µÄ¤¬Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤«¤éÃÎ»öÁªÃæ¤Ëµõµ¶¤ÎÅê¹Æ¤ä¼«Âð·ó»öÌ³½êÁ°¤Ç³¹Æ¬±éÀâ¤ò¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¤Î°ÒÎÏ¶ÈÌ³Ë¸³²¡¢¶¼Ç÷¡¢Ì¾ÍÀÔÌÂ»¤ÎÍÆµ¿¤Ç·º»ö¹ðÁÊ¤·¤¿·ï¤Ç¤Ï¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ºÆÂáÊá¤Î²ÄÇ½À¤äÃÝÆâ»á¤Ø¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»ÍÆµ¿¤Ç¤ÎÎ©·ï¤ÏÌÈ¤ì¤Ê¤¤¤È¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂç»³ÌÄÆ°¤·¤Æ¡¢Î©²Ö»á°ì¿Í¡×¤Ç£±Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯¡¢Ê¼¸Ë¸©À¯¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿¤Ï½ª·ë¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£