兵庫県・斎藤元彦知事は、2025年12月23日の定例記者会見で今年の漢字を発表した。今年の漢字は「創」を挙げ、「県民の皆さんにとって大切な政策をしっかり作り上げてきた。新たな躍動する兵庫を作り上げるとともに、新たな兵庫の未来を切り開いていくという思い」と今後の意気込みを語った。ただ、斎藤知事の思いと裏腹に、知事の周辺は混乱が続いている。「逃げるな、戻れよ」怒号が飛び交う会見この1年、定例記者会見で斎藤知事