¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡Ê£²£¶¡á¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤Ï¡¢¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ëÊÆ¥Ä¥¢¡¼¥·¡¼¥ÉÆþ¤ê¤Î¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤·¤Æº£½µ¤Î¡Ö¥¢¥Ë¥«¡¦¥²¥¤¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¦¥Ú¥ê¥«¥ó¡×¡Ê£±£³Æü³«Ëë¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¡¦¥Ú¥ê¥«¥ó£Ç£Ã¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡£±£±Æü¤ËÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢½ÂÌî¤Ï¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎÂ¹¤ÇÊÆ¥Ä¥¢¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤ë£±£¸ºÐ¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¡¢¥«¥¤¡¦¥È¥é¥ó¥×¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤È¥ª¥ê¥Ó¥¢¡¦¥³¥ï¥ó¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤ÈÆ±ÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½éÆü¤Ï£±£³Æü¸á¸å£±£²»þ£³£²Ê¬¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£´Æü¸áÁ°£²»þ£³£²Ê¬¡Ë¤Ë£±£°ÈÖ¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥¤¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÁÄÉã¤Î¥È¥é¥ó¥×»á¤Èà¥ì¥¸¥§¥ó¥Éá¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò£±£±Æü¤Î²ñ¸«¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ê¥¦¥Ã¥º¤Ï¡Ë¥³¡¼¥¹¤Ë½Ð¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢Î®¤ì¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤í¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤â¡¢µ¯¤³¤ë¤Ù¤¯¤·¤Æµ¯¤³¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÁÄÉã¤«¤é¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡½ÂÌî¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥«¥¤¤Ë¥×¥í¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎÎÏ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£