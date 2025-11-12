¥´¥ë¥Õ¾ì¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁÌäÂê¡ª ´ØÀ¾¤Ï9³ä¼Â»Ü¤ËÂÐ¤·¤Æ´ØÅì¤ÏÈ¾¿ô°Ê²¼¡Ä¡ÄÄ§¼ý¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï»öÌ³ºî¶È¤Î¼ê´Ö?
¥Û¥Æ¥ë¤ä¹Ò¶õ·ô¡¢¥Ä¥¢¡¼Î¹¹Ô¤Ê¤É¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤¬¤«¤«¤ë¤â¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¤¿Ä´ºº¤À¤¬¡¢¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ø¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î°Õ¼±Ä´ºº¡Ù¡ÊÎáÏÂ6Ç¯1·î¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿»þ¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¡Ê¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ü¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ë¡×¤Î³ä¹ç¤¬75.4¡ó¡£¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¡Ö¤¢¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ü¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¿¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ë¡×¤Î³ä¹ç¤Ï20.2¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤òÇ¯ÎðÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È20Âå¤¬45.6¡ó¡¢30Âå¤¬46.1¡ó¡¢40Âå¤¬50.3¡ó¡¢50Âå¤¬55.7¡ó¡¢60Âå¤¬53.4¡ó¡¢70ºÐ°Ê¾å¤¬55.3¡ó¤Ç¡¢Ç¯Îð¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É°Õ¼±¤¬¹â¤¤¡£¤ï¤º¤«¤Îº¹¤À¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç¿Í¡¢·Ð¸³ÃÍ¤¬°ã¤¦¡£¥´¥ë¥Õ¾ì¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤â¤½¤âµ¬Äê¤¬¤Ê¤¤¡¢µ¬Äê¤ÏÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¤¢¤Þ¤êµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ä¾ÀÜÍ½Ìó¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÇÍè¾ì¤¹¤ë¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ï¡¢²¾¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â1ËÜÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¤ì¤Ð¤½¤ì¤ÇOK¤È¤¤¤¦»þÂå¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤â¤¢¤ë¡£¢£¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁÄ§¼ý¤ÎÅ°Äì¤Ö¤ê¤ÏÀ¾¹âÅìÄã´ØÅì¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥³¡¼¥¹¤Ï2024Ç¯½Õ¤«¤é¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤Îµ¬Äê¤ò¿·Àß¤·¤¿¡£¡Ö¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ÎÏ¢Íí´ü¸Â¤Ï¥×¥ì¡¼7ÆüÁ°¤ÎÀµ¸á¤Þ¤Ç¡£´ü¸Â¤Þ¤Ç¤ËÏ¢Íí¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ï1¿Í2,200±ß¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤¬¤«¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢Ï¢ÍíÊýË¡¤ÏÅÅÏÃ¡¢¥á¡¼¥ë¡¢¥¦¥§¥ÖÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¤Î¤É¤ì¤Ç¤âOK¤È¤·¤¿¡£¤À¤¬¼Â¾ð¤ò¤è¤¯¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö»öÁ°¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤ÏÂ¿¾¯´ü¸Â¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¤ä¤Ï¤ê¼ê´Ö¡£¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Ë¤ÏÏ¢Íí¤äÀÁµá¤Ê¤É»öÌ³ºî¶È¤Î¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£¡ÖÌµÃÇ¤ÇÍè¾ì¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ÏÀÁµá½ñ¤òÍ¹ÊØ¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¤ÈÃ´Åö¼Ô¤ÏÏÃ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢´ØÅì¤È´ØÀ¾¤Ç¤Ï¤È¤é¤¨Êý¤Ë¤À¤¤¤Öº¹¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢´ØÀ¾¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ï¤¤Ã¤Á¤êÄ§¼ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£Ê¼¸Ë¸©¤Î¤¢¤ë¥´¥ë¥Õ¾ì¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö°ÊÁ°¤«¤éµ¬Äê¤ÎÄÌ¤ê¤ËÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¤É¤³¤âÆ±¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È¤¤¤¦¡£¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼Â¦¤â¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤«¤é¡×¤È¡¢Ê§¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Î´¶³Ð¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤Î´ØÀ¾¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¤Ï¥»¥ë¥Õ¡¦¥¥ã¥Ç¥£ÉÕ¤¤ÎÁªÂòÀ©¤Ç¡¢¥»¥ë¥Õ¤Î¾ì¹ç¤Ï´ûÄê¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤òÊ§¤¨¤Ð¤¤¤¤¤¬¡¢¥¥ã¥Ç¥£ÉÕ¤¤ÎÍ½Ìó¤Ç´ü¸Â¤ò²á¤®¤Æ¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¤È¥×¥ì¡¼ÎÁ¶â¤òÁ´³ÛÄ§¼ý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¥×¥ì¡¼Æü¤Î¿¶ÂØ¤ä¥»¥ë¥Õ¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤âNG¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£4¿ÍÃæ1¿Í¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Î¾ì¹ç¤Ï1¿ÍÊ¬¤Î¥×¥ì¡¼¥Õ¥£¤ò100¡óÄ§¼ý¡¢»Ä¤ê¤Î3¿Í¤Ï3¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç³ä¤êÁý¤·ÎÁ¶â¤òÊ§¤¦¡£´ØÀ¾¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Äê¤â¤½¤ÎÀâÌÀ¤â¤È¤Æ¤âÌÀ³Î¤Ë½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¥¥ã¥ó¥»¥ëµ¬Äê¤ò¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¯¡¢µ½Ò¤âºÙÉô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤Ã¤Á¤ê½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ÎÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¤½¤ÎÍýÍ³¤ä»ö¾ð¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï´ü¸Â¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ç¤âÄ§¼ý¤òÌÈ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ê¹¤¼è¤ê¤ä¤½¤Î¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤â¤Ì¤«¤ê¤¬¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤°ã¤¦¤Î¤«¡£¥´¥ë¥Õ¾ì¿ô¤ÇÅìÀ¾¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Î2Âç¥´¥ë¥Õ¥¿¥¦¥ó¡¢ÀéÍÕ¸©»Ô¸¶»Ô¤ÈÊ¼¸Ë¸©»°ÌÚ»Ô¤ÎÁ´¥´¥ë¥Õ¾ì¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁµ¬Äê¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»Ô¸¶»ÔÆâ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁµ¬Äê¤¬¤Ê¤¤¥´¥ë¥Õ¾ì¤¬32¥³¡¼¥¹Ãæ14¥³¡¼¥¹¡£È¾¿ô¶á¤¯¤¬¤Þ¤À¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»°ÌÚ»ÔÆâ¤Çµ¬Äê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï25¥³¡¼¥¹Ãæ¡¢×¢ÌîGC¡¢»°ÌÚGC¤Î2¥³¡¼¥¹¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡Ê³Æ¥³¡¼¥¹¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁµ¬Äê¤Î¾ÜºÙ¤Ïµ»öºÇ¸å¤ËµºÜ¡Ë¡£¢£¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁµ¬ÄêÆ³Æþ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ÏPGMPGM¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁÀÁµá¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¶È³¦¤ÎÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥¢¤Ê¤ÉÂ¾¤ÎÂç¼ê¥Á¥§¡¼¥ó¤âÄÉ¿ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ³Æþ¤Î·Ð°Þ¤òPGM¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ö¤â¤È¤â¤È¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¤Ï¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤ÎÀÁµá¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ°Ê¹ß¡¢¶¥Áè·ã²½¤äÍøÍÑ¼Ô¸º¾¯¤òÇØ·Ê¤Ë¡Ø¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡Ù¤¬°ìÈÌ²½¤·¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç´·½¬Åª¤Ë·Á³¼²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£PGM¤Ç¤âµ¬Äê¼«ÂÎ¤ÏÀß¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾ï»þ±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤´¤¯°ìÉô¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤·¤«¤·¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ½µËö¤òÃæ¿´¤ËÍ½Ìó¤¬¼è¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£²¾²¡¤µ¤¨¤äÄ¾Á°¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¢ÌµÃÇ¥¥ã¥ó¥»¥ë¤âÁý²Ã¤·¤¿¡£¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¥×¥ì¡¼¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬¸øÊ¿¤ËÍ½Ìó¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁµ¬Äê¤Î±¿ÍÑ¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤Î²ó¼ýÊýË¡¤Ï¡ÖPayn¡×¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡£¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¥¹¥Þ¥Û¾å¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í½Ìó»þ¤Ë¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤¬Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢WebÍ½Ìó¤Î¾ì¹ç¤Î¥×¥é¥ó°ÆÆâ¤ËÌÀµ¡¢ÅÅÏÃÍ½Ìó¤Ç¤¢¤ì¤Ð³ÎÇ§¥á¡¼¥ëÆâ¤Ë¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤Î¾ÜºÙ¤òÌÀµ¤¹¤ëÅù¤ÎÂÐ±þ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÈ¾¤Ï¤ª»ÙÊ§¤¤¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ª»ÙÊ§¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤Ï·ÑÂ³Åª¤ÊÆÄÂ¥¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¢£Ê§¤¦Â¦¤â¥«¥ó¥¿¥ó¡¦¥é¥¯¤¬¤¤¤¤PGM¤¬Æ³Æþ¤·¤¿¤Î¤¬Payn¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¡£¤¹¤Ç¤ËÂÎ¸³ºÑ¤ß¤Î¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ï¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤ÎÀÁµáÄÌÃÎ¤ò¥·¥ç¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤äE¥á¡¼¥ë¡¢Í¹Á÷¤Ê¤É¤ÇÇ¤°Õ¤Î¸ÜµÒ¤Ë´ÊÃ±¤ËÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£·èºÑÊýË¡¤Ï¡¢°ÊÁ°¤ÏÊ§¤¦Â¦¤Ë¤âÉéÃ´¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¶ä¹Ô¿¶¹þ¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤â¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤¦¤¨¤Ë¼ê¿ôÎÁ¤â¤«¤«¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤È¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤äÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¡¢PayPay¤äApple Pay¡¢Google Pay¡¢WeChat Pay¤Ê¤É¿È¶á¤Ë¤¢¤ë·èºÑ¼êÃÊÁ´Éô¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Payn³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÌðºê»á¤Ï¡ÖÅö¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿ÆÈ¼«¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÉÇñ»ÜÀß¤ä¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ê¤É¤È°ã¤¤¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤Ï¶áÇ¯¡¢Ç§ÃÎÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£Ì¤Ê§¤¤¼Ô¤Ë¤Ïµ¬ÄêÄÌ¤êÀÁµá¤¬¹Ô¤¡¢Ê§¤¤Ëº¤ì¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼«Æ°¥ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤â¤µ¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¸ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯14¸À¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤âÎã³°¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤Ï¤¤¤¤ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Î¥Ô¡¼¥¯¥¿¥¤¥à¤¬¤À¤¤¤¿¤¤¥×¥ì¡¼Æü¤Î1½µ´ÖÁ°¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬2½µ´Ö°Ê¾åÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡È¤Þ¤¿¤¬¤±Í½Ìó¡É¤ä¡È¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÍ½Ìó¡É¤¬¸º¤ê¡¢Í½ÌóÏÈ¤òÂ¾¤Î¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤âÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸ú²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤¤¤ÄÅÅÏÃ¤·¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Í½Ìó¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡Ù¥´¥ë¥Õ¾ì¤¬¤â¤Ã¤È¸º¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×ºÇ¸å¤Ë¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì·Ð±Ä¤Ë¾Ü¤·¤¤»ö¾ðÄÌ¤ÎA»á¤«¤é¤â°ì¸À¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡ÖÀÎ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÍ½Ìó¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤ÎÉ¬Í×À¤ÏÄã¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¤ÎÉáµÚ¤Ç¥É¥¿¥¥ã¥ó¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¡£¤Þ¤¿¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤ÎÃÍ°ú¤¶¥Áè¤äÄ¾Á°³ä°ú¤ÎÁý²Ã¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¼Â¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤ÎÆ³Æþ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ë¤Ï¤½¤³¤òÍýÍ³¤Ëµó¤²¤ë¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Í½Ìó¤ò¶áÎÙ¥´¥ë¥Õ¾ì¤Î¶ËÃ¼¤ÊÃÍ°ú¤¤Ç¤´¤Ã¤½¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¡£¤½¤ÎËÉ±Òºö¤È¤·¤Æ¤ä¤à¤òÆÀ¤º¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤ë¡£¥´¥ë¥Õ¾ì¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¥´¥ë¥Õ¾ìÂ¦¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎµÁÌ³¤ò²Ì¤¿¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡£Í½Ìó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÀ°¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤Îµ¬Äê¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¥Û¥Æ¥ë¤ä¹Ò¶õ·ô¤ÎÍ½ÌóÆ±ÍÍ¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç»öÁ°¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡£
¢£¥´¥ë¥Õ¾ì¿ôÅìÀ¾¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Î2Âç¥¿¥¦¥ó¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁÆÃ¤ËµºÜ¤Î¤Ê¤¤¶â³Û¤Ï1¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÎÁ¶â¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥Ó¥¸¥¿¡¼¤Î¶èÊÌ¤¬¤¢¤ë¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ï¥Ó¥¸¥¿¡¼ÎÁ¶â¤ò·ÇºÜ¡£Å·¸õÅù¤Ë¤è¤ëÎã³°¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤äGW¤Ê¤ÉÊ¿Æü¤ÎÅÚÆü½Ë°·¤¤¤¢¤ê¡£¾ÜºÙ¤Ï¥³¡¼¥¹¤ËÍ×³ÎÇ§¡£¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ê10·î23Æü¸½ºß¡Ë¡ÒÀéÍÕ¸©»Ô¸¶»Ô¡ÓÁ´32¥³¡¼¥¹»Ð¥öºê¥«¥ó¥È¥ê¡¼¶æ³ÚÉôÅÚÆü½Ë¡§¥×¥ì¡¼ÅöÆü´Þ¤à3ÆüÁ°¤«¤é1ÁÈ10,000±ß»Ô¸¶µþµÞ¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁµ¬Äê¤Ê¤·»Ô¸¶¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö »Ô¸¶¥³¡¼¥¹3ÆüÁ°¤«¤é¡£Í½Ìó¿¶ÂØ¤Ï¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁÉÔÍ×»Ô¸¶¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö ³Á¤ÎÌÚÂæ¥³¡¼¥¹3ÆüÁ°¤«¤é¡£ÌµÃÇ¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ï1ÁÈ10,000±ß¤«¤º¤µ¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥ÖÅÚÆü½Ë¡¦ÆÃÊÌ±Ä¶ÈÆü¡§7ÆüÁ°¤«¤é1ÁÈ8,000±ß¢¨ÌµÃÇ¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ÏÁ´Æü¥×¥ì¡¼Âå100¡ó¡Ê³äÁýÎÁ¶â´Þ¤à¡Ë²ÃÌÐ¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô3ÆüÁ°12»þ¤«¤é2,000±ß¥¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥ë¥º¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁµ¬Äê¤Ê¤·¸»»á»³¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁµ¬Äê¤Ê¤·GOLF5¥«¥ó¥È¥ê¡¼ ¥ª¡¼¥¯¥Ó¥ì¥Ã¥Â14Æü¡Á8ÆüÁ°¡§¥×¥ì¡¼ÎÁ¶â¤Î20¡ó7Æü¡Á3ÆüÁ°¡§Æ±30¡óÁ°Æü¡Á2ÆüÁ°¡§Æ±40¡óÅöÆü¡§Æ±50¡óÌµÏ¢Íí¡§Æ±100¡ó¥¶ ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥«¥ó¥È¥ê¡¼¶æ³ÚÉô ÀéÍÕ¡ÊµìÀéÍÕ×¢ºÑÆ²CC¡Ë¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁµ¬Äê¤Ê¤·¢¨Ä¾Á°¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ï¼¡²ó°Ê¹ßÍ½ÌóÉÔ²Ä¤Î¾ì¹ç¤¢¤êCPG¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö5ÆüÁ°¤«¤é1ÁÈ10,000±ß¢¨Í½Ìó¿¶ÂØ¤Ï¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁÉÔÍ×ÂçÀéÍÕ¥«¥ó¥È¥ê¡¼¶æ³ÚÉôÅÚÆü½Ë¡¦ÆÃÆü¡§1ÁÈ8,000±ß¡Ê2ÁÈ°Ê²¼¡§3ÆüÁ°¤«¤é¡¢3ÁÈ°Ê¾å¡§7ÆüÁ°¤«¤é¡ËÂÀÊ¿ÍÎ¥¯¥é¥Ö»Ô¸¶¥³¡¼¥¹2ÆüÁ°15»þ°Ê¹ß3,000±ßÎ©Ìî¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉôÅÚÆü½Ë¡§¥×¥ì¡¼ÅöÆü´Þ¤à3Æü°ÊÆâ1ÁÈ10,000±ßÀéÍÕ¿·ÆüËÜ¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉôÅÚÆü½Ë¡§¥×¥ì¡¼ÅöÆü´Þ¤à4ÆüÁ°¤«¤é4,000±ßÀéÍÕ¥»¥ó¥È¥é¥ë¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁµ¬Äê¤Ê¤·¢¨ÌµÃÇ¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ê¤ÉÎã³°¤¢¤êÀéÍÕ¤è¤ß¤¦¤ê¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁµ¬Äê¤Ê¤·¢¨Ä¾Á°¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ê¤É¼¡²ó°Ê¹ßÍ½ÌóÉÔ²Ä¤Î¾ì¹ç¤¢¤êÄáÉñ¥«¥ó¥È¥ê¡¼¶æ³ÚÉô¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁµ¬Äê¤Ê¤·ÆîÁí¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁµ¬Äê¤Ê¤·ÆüËÜÄ¹¹¾¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁµ¬Äê¤Ê¤·¥Ë¥å¡¼ÆîÁí¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¥»¥ë¥Õ¡§¥×¥ì¡¼ÆüÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤·¡ÊÊ¿Æü¡Ë¡¢¥×¥ì¡¼Æü¤Î7ÆüÁ°¤è¤êÈ¯À¸¡ÊÅÚÆü½Ë¡Ë¥¥ã¥Ç¥£ÉÕ¡§¥×¥ì¡¼Æü¤Î2ÆüÁ°¤è¤êÈ¯À¸¡ÊÊ¿Æü¡Ë¡¢¥×¥ì¡¼Æü¤Î7ÆüÁ°¤è¤êÈ¯À¸¡ÊÅÚÆü½Ë¡Ë2ÁÈ¥³¥ó¥ÚÍ½Ìó¤Î¾ì¹ç¡§Á´Æü¥×¥ì¡¼Æü¤Î7ÆüÁ°¤è¤êÈ¯À¸3ÁÈ°Ê¾å¥³¥ó¥ÚÍ½Ìó¤Î¾ì¹ç¡§Á´Æü¥×¥ì¡¼Æü¤Î14ÆüÁ°¤è¤êÈ¯À¸¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¶â¡§1ÁÈ10,000±ß(2ÁÈ°Ê¾å¥³¥ó¥Ú¤Î¾ì¹ç¤ÏÍ½Ìó¤ÎÁÈ¿ôÊ¬)¢¨¥¥ã¥Ç¥£ÉÕ¡¦¥»¥ë¥Õ¶¦¤ËÅöÆü¥¥ã¥ó¥»¥ë¤äÌµÃÇ¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ï¥×¥ì¡¼ÎÁ¶â¤Î100¡ó¡ßÍ½Ìó¿Í¿ôÉÍÌî¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁµ¬Äê¤Ê¤·ÉÙ»Î»Ô¸¶¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥ÖÅÚÆü½Ë¡¦ÆÃÊÌ±Ä¶ÈÆü¡§7ÆüÁ°¤«¤é1ÁÈ8,000±ß¢¨ÅöÆü¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ÏÁ´Æü¥×¥ì¡¼Âå100¡ó¡£¥³¥ó¥ÚÍ½Ìó¤ÏÊÌÅÓµ¬Äê¤¢¤ê¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡õ¥¦¥Ã¥É¥¯¥é¥Ö¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁµ¬Äê¤Ê¤·¥Ù¥ë¥»¥ë¥Ð¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö»Ô¸¶¥³¡¼¥¹¥¥ã¥Ç¥£ÉÕ¡§4ÆüÁ°¤«¤é1ÁÈ10,000±ßPGMÆî»Ô¸¶¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö2ÁÈ°Ê²¼ÅÚÆü½Ë¡§¥×¥ì¡¼ÅöÆü´Þ¤à7ÆüÁ°¤«¤é1ÁÈ8,000±ß3ÁÈ°Ê¾å¡¡Ê¿Æü¡§Æ±1ÁÈ4,000±ß/ÁÈ¡¢ÅÚÆü½Ë¡§Æ±1ÁÈ8,000±ß¢¨ÌµÏ¢Íí¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ÏÁ´ÆüÍ½Ìó»þÎÁ¶â100¡ó¡ß¿Í¿ôÊ¬¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¥¥ã¥Ç¥£ÉÕ¤¡§4ÆüÁ°17»þ°Ê¹ß5,500±ß¡Ê2B¤Ï8,800±ß¡Ë¥à¡¼¥ó¥ì¥¤¥¯¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö »Ô¸¶¥³¡¼¥¹2ÁÈ°Ê²¼ÅÚÆü½Ë¡§¥×¥ì¡¼ÅöÆü´Þ¤à7ÆüÁ°¤«¤é1ÁÈ8,000±ß3ÁÈ°Ê¾å¡¡Ê¿Æü¡§Æ±1ÁÈ4,000±ß/ÁÈ¡¢ÅÚÆü½Ë¡§Æ±1ÁÈ8,000±ß¢¨ÌµÏ¢Íí¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ÏÁ´ÆüÍ½Ìó»þÎÁ¶â100¡ó¡ß¿Í¿ôÊ¬¥à¡¼¥ó¥ì¥¤¥¯¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥ÖÄáÉñ¥³¡¼¥¹2ÁÈ°Ê²¼ÅÚÆü½Ë¡§¥×¥ì¡¼ÅöÆü´Þ¤à7ÆüÁ°¤«¤é1ÁÈ8,000±ß3ÁÈ°Ê¾å¡¡Ê¿Æü¡§Æ±1ÁÈ4,000±ß/ÁÈ¡¢ÅÚÆü½Ë¡§Æ±1ÁÈ8,000±ß¢¨¥Ê¥¤¥È¥´¥ë¥Õ¡Ê¸á¸å¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥×¥ì¡¼¤ÏÂÐ¾Ý³°ÌµÏ¢Íí¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ÏÁ´ÆüÍ½Ìó»þÎÁ¶â100¡ó¡ß¿Í¿ôÊ¬¿¹±Ê¹âÂì¥«¥ó¥È¥ê¡¼¶æ³ÚÉô¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁµ¬Äê¤Ê¤·ÊÆ¸¶¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁµ¬Äê¤Ê¤·¥í¥Ã¥Æ³§µÈÂæ¥«¥ó¥È¥ê¡¼¶æ³ÚÉô¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁµ¬Äê¤Ê¤·¡ÒÊ¼¸Ë¸©»°ÌÚ»Ô¡ÓÁ´25¥³¡¼¥¹¥¢¡¼¥¯¤è¤«¤ï¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉôÊ¿Æü¡§¥×¥ì¡¼ÅöÆü´Þ¤à3ÆüÁ°¤«¤é1ÁÈ5,000±ßÅÚÆü½Ë¡§Æ±14ÆüÁ°¤«¤é1ÁÈ10,000±ß¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥´¥ë¥Õ?³ÚÉô¥»¥ë¥Õ¡§¥×¥ì¡¼ÅöÆü´Þ¤à7ÆüÁ°¤«¤é3,000±ß¡¢ÅöÆü¤Ï4,000±ß¥¥ã¥Ç¥£ÉÕ¤¡§Æ±7ÆüÁ°°Ê¹ß¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¦ÆüÉÕÊÑ¹¹¡¦¥»¥ë¥Õ¥×¥ì¡¼¤Ø¤ÎÊÑ¹¹ÉÔ²Ä¥ª¥ê¥à¥Ô¥Ã¥¯¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉôÊ¿Æü¡§Á°Æü17»þ°Ê¹ß 3,000±ßÅÚÆü½Ë¡§1½µ´ÖÁ°17»þ°Ê¹ß5,000±ß´ØÀ¾¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉôÊ¿Æü¡§Á°Æü17»þ°Ê¹ß3,000±ßÅÚÆü½Ë¡§7ÆüÁ°¤«¤é5,000±ß¢¨3000±ß¤ÎÍ¥ÂÔ·ôÈ¯¹Ô´ØÀ¾¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¥×¥ì¡¼ÅöÆü´Þ¤à4ÆüÁ°¤«¤é2,000±ß¥¥ó¥°¥¹¥í¡¼¥É¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö7ÆüÁ°¡Ê3ÁÈ°Ê¾å¤Ï14ÆüÁ°¡Ë¤«¤éÊ¿Æü3,000±ß¡¢ÅÚÆü½Ë6,000±ß»°¹Ã¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥³¡¼¥¹Ê¿Æü¡§¥×¥ì¡¼Æü¤ò½ü¤¯3ÆüÁ°¤«¤é2,000±ßÅÚÆü½Ë¡§¥×¥ì¡¼Æü¤ò½ü¤¯5ÆüÁ°¤«¤é5,000±ß¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼»°ÌÚ¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉôÊ¿Æü¡§5ÆüÁ°¤«¤é2,000±ßÅÚÆü½Ë¡§5ÆüÁ°¤«¤é5,000±ß¥¥ã¥Ç¥£¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¡§5ÆüÁ°¤«¤é1ÁÈ8,400±ß¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼µÈÀî¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉôÅÚÆü½Ë¡§7ÆüÁ°¤«¤é5,000±ßÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ê¤ÉÆÃÄê¤ÎÊ¿Æü¡§7ÆüÁ°¤«¤é3,000±ßÂÀÊ¿ÍÎ¥¯¥é¥Ö ÍÇÏ¥³¡¼¥¹2ÆüÁ°15»þ°Ê¹ß¡§3,000±ßÂÀÊ¿ÍÎ¥¯¥é¥Ö Ï»¹Ã¥³¡¼¥¹2ÆüÁ°15»þ°Ê¹ß¡§3,000±ß¥Á¥§¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥ÖÅÚÆü½Ë¡§3½µ´ÖÁ°12»þ°Ê¹ß3,000±ß¢¨¥×¥ì¡¼Æü¤ÎÊÑ¹¹¤âÆ±³Û²Ö²°Éß¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô ¤Ò¤í¤Î¥³¡¼¥¹Ê¿Æü¡§Á°Æü17»þ°Ê¹ß3,000±ßÅÚÆü½Ë¡§1½µ´ÖÁ°17»þ°Ê¹ß5,000±ß²Ö²°Éß¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô ¤è¤«¤ï¥³¡¼¥¹Ê¿Æü¡§Á°Æü17»þ°Ê¹ß3,000±ßÅÚÆü½Ë¡§1½µ´ÖÁ°¤«¤é5,000±ßÅì¹Ìî¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¥×¥ì¡¼Æü´Þ¤à3ÆüÁ°¤«¤é3,000±ß×¢Ìî¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁµ¬Äê¤Ê¤·¥Õ¥©¥ì¥¹¥È»°ÌÚ¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉôÊ¿Æü¡§¥×¥ì¡¼ÅöÆü´Þ¤à8ÆüÁ°¤«¤é1ÁÈ5,000±ßÅÚÆü½Ë¡§Æ±15ÆüÁ°¤«¤é1ÁÈ10,000±ß¢¨ÌµÏ¢Íí¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ÏÁ´ÆüÍ½Ìó»þÎÁ¶â¤Î100%¡ß¿Í¿ôÊ¬¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô3¡Á4Ì¾Ê¿Æü¡§¥×¥ì¡¼ÅöÆü´Þ¤à7ÆüÁ°¤«¤é1ÁÈ 9,000±ßÅÚÆü½Ë¡§Æ±10ÆüÁ°¤«¤é1ÁÈ 18,000±ß¢¨2Ì¾ÎÁ¶âÊÌÅÓ¡£Ê¿Æü¤Ï1²ó¸Â¤êÆüÉÕÊÑ¹¹²Ä»°ÌÚ¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁµ¬Äê¤Ê¤·»°ÌÚ¥»¥Ö¥ó¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¶æ³ÚÉôÅÚÆü½Ë¡¦ÆÃÊÌ±Ä¶ÈÆü2ÁÈ°Ê²¼¡§7ÆüÁ°¤«¤é5,000±ß3ÁÈ°Ê¾å¡§14ÆüÁ°¤«¤é5,000±ß»°ÌÚ¤è¤«¤ï¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥ÖÊ¿Æü¡§7ÆüÁ°¤«¤é3,000±ßÅÚÆü½Ë¡¦ÆÃÊÌ´ü´Ö¡§14ÆüÁ°¤«¤é5,000±ß¢¨ÌµÏ¢Íí¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ÏÁ´Æü¥×¥ì¡¼ÎÁ¶â100%¡ß¿Í¿ôÊ¬ÈþÆàÌÚ¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô7ÆüÁ°¤«¤éÊ¿Æü3,000±ß¡¢ÅÚÆü½Ë5,000±ßµÈÀî¥¤¥ó¥¿¡¼¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô3ÁÈ°Ê²¼¡§Á°Æü17»þ°Ê¹ß1ÁÈ¤Ë¤Ä¤10,000±ß4ÁÈ°Ê¾å¡§ 7ÆüÁ°¤«¤é1ÁÈ10,000±ß¢¨ÂßÀÚ¤Þ¤¿¤ÏÂßÀÚ¤Ë½à¤º¤ëÍ½Ìó¤ÏÊÌÅÓµÈÀî¥«¥ó¥È¥ê¡¼¶æ³ÚÉô¥×¥ì¡¼ÅöÆü´Þ¤à7ÆüÁ°¤«¤éÊ¿Æü2,500±ß¡¢ÅÚÆü½Ë5,000±ß¢¨¥×¥ì¡¼Æü¤ÎÊÑ¹¹¤âÆ±³Û¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥«¥ó¥È¥ê¡¼¶æ³ÚÉôÊ¿Æü¡§¥×¥ì¡¼ÅöÆü´Þ¤à3ÆüÁ°¤«¤é1ÁÈ5,000±ßÅÚÆü½Ë¡§Æ±7ÆüÁ°¤«¤é1ÁÈ10,000±ß¢¨¥¥ã¥Ç¥£ÉÕ¤ÏÁ´Æü16,000±ßÄÉ²Ã¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ1°Ì¡Á10°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡©¢ª´ØÏ¢µ»ö¤Ç¡Ú¡ÖÂ©»Ò¤Î¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤½÷»Ò¥×¥í¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª °ÂÅÄÍ´¹á¤ËÀÄÌÚ¹áÆà»Ò¡Ä¡Ä¸½ÂåÈÇ¡ÈÂçÏÂÉï»Ò¡É¤ÏÃ¯¤À¡©¡Û¤ò·ÇºÜÃæ
