¡ÚÉô³è¤ä¤í¤¦¤¼¡ª¡ÛÀ¾Àî°¦Ìé¤òÍÊ¤·¤¿²ÖºéÆÁ±É¤Î¹Ã»Ò±àÍ¥¾¡¡ÖËÜÅö¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¤Î¡© ²¶¤é¤¬¡© ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡³Ø¹»¤Ç¤ÎÉô³è¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¬ÊÑ²½¤·¡¢Éô°÷¿ô¸º¾¯¤â²ÝÂê¤È¸À¤ï¤ì¤ë¸½ºß¤ÎÆüËÜ¼Ò²ñ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉô³èÆ°¤Î³Ú¤·¤µ¤äÌÌÇò¤µ¤Ï¡¢º£¤âÀÎ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ËÉô³è¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤äÃøÌ¾¿Í¤Ë¡¢Éô³è¤Î»×¤¤½Ð¡¢Éô³è¤òÄÌ¤·¤ÆÆÀ¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢º£¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¯¨¡¨¡¡£Éô³è¤ä¤í¤¦¤¼¡ª
£³ÅÙ½Ð¾ì¤·¤¿¹Ã»Ò±à¤Ç¤Îµ²±¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÀ¾Àî°¦Ìé¡¡photo Naozumi Tatematsu
¡¡º£¤«¤é£¹Ç¯Á°¤Î2016Ç¯£³·î23Æü¡¢½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä£±²óÀï¡£²ÖºéÆÁ±É¤Î¿·£²Ç¯¡¢À¾Àî°¦Ìé¡Ê¸½À¾Éð¡Ë¤Ï½é¤á¤Æ¹Ã»Ò±à¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐÀïÁê¼ê¤Ï·§ËÜ¸©ÂåÉ½¤Î½¨³Ù´Û¡££´ÈÖ¥ì¥Õ¥È¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿À¾Àî¤Ï¡¢½é²ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¡££±ÂÇÀÊÌÜ¤ÏÎÏ¤ß¤Þ¤¯¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¶ÛÄ¥¤ÇÉ¨¤¬¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¹â¹»µå»ù¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹Ã»Ò±à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×
¡¡¹Ã»Ò±à¤Î½éÀï¤ÇÀ¾Àî¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÍè£´ÈÖ¤ËÆþ¤ë¤Ï¤º¤ÎÀèÇÚ¤ò¥±¥¬¤Ç·ç¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤ÇÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È¡¢ÀèÇÚ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤éËÍ¤Ï¤Þ¤¿¥Ù¥ó¥Á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡£¶ÛÄ¥¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÂÇ¤Á¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·ë¹½¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤â¤¹¤´¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¹Ã»Ò±à¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡¡·Þ¤¨¤¿£³²óÉ½¤ÎÂè£²ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¶ÛÄ¥¤ò¹âÍÈ´¶¤¬¾å²ó¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¥é¥¤¥ÈÁ°°ÂÂÇ¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢Ä¾¸å¤Ë£µÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡££¶²ó¤Ë£±ÅÀ¤º¤Ä¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢£²ÂÐ£¶¤Ç·Þ¤¨¤¿£¸²ó¡£²ÖºéÆÁ±É¤Ï£±ÅÀ¤òÊÖ¤·¤ÆÀª¤¤¤Å¤¯¤È¡¢£´ÈÖ¤ÎÀ¾Àî¤Ë£´ÂÇÀÊÌÜ¤¬²ó¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±³ØÇ¯¤Çº¸ÏÓ¤ÎÅÄ±ºÊ¸´Ý¡Ê¸½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡£À¾Àî¤Ï¥ì¥Õ¥È¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼ÆóÎÝÂÇ¤òÃÆ¤ÊÖ¤·¡¢£²ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬½Ð¤¹¤®¤Æ¡¢ÂÇ¤Ã¤¿»þ¤Îµ²±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¥»¥«¥ó¥É¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¤¤¿¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡£±ÅÀº¹¤ÇÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ì¤¿»î¹ç¸å¡¢°Ï¤ß¼èºà¤ÇÂÇ¤Ã¤¿µå¼ï¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤¬¡¢³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÒôÓÍ¤Ë¡Ö½éµå¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤é¡¢µ¼Ô¤Ï¼ó¤ò·¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤í¤¦¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤Ë´¶¤¸¤¿À¾Àî¤¬±ÇÁü¤ò¸«ÊÖ¤¹¤È¡¢£³µåÌÜ¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤¯¤é¤¤¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤Ö¤ó¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¶Ë¸Â¤Þ¤Ç½¸ÃæÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢»¨Ç°¤¬¤¤¤Ã¤µ¤¤¼è¤ê½ü¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤äÂç°ìÈÖ¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÅê¤²¤¿µå¼ï¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬»þ¡¹¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¤¤¤½¸Ãæ¾õÂÖ¤Ç¡ÊÂÇÀÊ¤Ë¡ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¼«Á³¤Ë¤½¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¹Í¤¬¡ØÂÇ¤Ä¡Ù¤°¤é¤¤¤Ç¡¢Ìµ°Õ¼±²¼¤Ç¡¢¤Û¤ÜÈ¿¼Í¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤è¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ú¤Î¤Á¤ËÀ¾Éð¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Õ¤¿¤ê¤È¤ÎÂÐÀï¡Û
¡¡½é¤á¤Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇÆÃÊÌ¤Ê´¶³Ð¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿À¾Àî¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢Á´¹ñ¤ÎÉñÂæ¤Ë£²²óÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â£²¤Ç½é½Ð¾ì¤·¤¿¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Î¸å¡¢ºë¶Ì¤Î½Õµ¨Âç²ñ·è¾¡¤ÇÂç¶»¶Ú¤òÃÇÎö¤·¡¢°Ê¹ß¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï¥ì¥Õ¥È¤«¤é¥·¥ç¡¼¥È¤Þ¤Ç»³¤Ê¤ê¤ÎÁ÷µå¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ìÂ³¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¼éÈ÷¤òÊä¤Ã¤ÆÍ¾¤ê¤¢¤ë¤Û¤É¤ÎÂÇÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¹â£²²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï¡¢¤Î¤Á¤ËÀ¾Éð¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Õ¤¿¤ê¤ÎÀèÇÚ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡££²²óÀï¤Ç¾ÀÆî¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º¸ÏÓ¤ÎÉÍ²°¾ÂÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤È¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¶¯½±¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡££²ËÜÌÜ¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡Ø¤¢¤ì¤ÏÂÇµå¤¬¥·¥ç¥Ü¤¹¤®¤ÆÊá¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÉÍ²°¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ä¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤Ç¤â¥Ò¥Ã¥È¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡££±ËÜÌÜ¤Î¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤â¡¢¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤¤ì¤¤¤ËÂÇ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¤¢¤ì¤âµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÍî¤Á¤¿¤À¤±¤À¤è¡Ù¤È¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¡¡£³²óÀï¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤òÀ©¤¹¤ëºî¿·³Ø±¡¡ÊÆÊÌÚ¡Ë¤È·ãÆÍ¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÖºéÆÁ±ÉÀï¤ÇºÇÂ®152¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿º£°æÃ£Ìé¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹â¹»¤Ç150¥¥í¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¸«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÂ®¤¯¤Æ»°¿¶¤·¤Þ¤·¤¿¡££³ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¡¢»°¿¶£²¸Ä¤Ë¥Ç¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£±¸Ä¡£¥Ò¥Ã¥È¤Ï¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼Á°¡£»°¿¶¤Î£±¸Ä¤Ï¶Ê¤¬¤êµå¤«¤Ê¡£¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤«²¿¤«¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¤á¤Ã¤Á¤ãÁ°¤Ç¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤Æ¡¢ËÍ¤¬¥Ï¡¼¥Õ¥¹¥¤¥ó¥°¤ß¤¿¤¤¤Ë¤·¤Æ¿¶¤êÆ¨¤²¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡À¾Àî¤Î²û¤«¤·¤½¤¦¤ÊÏÃ¤Ö¤ê¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¹â¹»µå»ù¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹Ã»Ò±à¤¬¤¤¤«¤ËÆÃÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ê¤Î¤«¤¬¤è¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡º£°æ¤¬¤½¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿£±Ç¯¸å¡¢º£ÅÙ¤ÏÀ¾Àî¤¬Æ±¤¸¾ì½ê¤ËÅÐ¤êµÍ¤á¤¿¡£2017Ç¯²Æ¡¢²ÖºéÆÁ±É¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢ºë¶Ì¸©ÂåÉ½¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¤ÎÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡¡ºë¶Ì¸©Âç²ñ¤Ç¤Ï£²²óÀï¤«¤é£·»î¹ç¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï£±²óÀï¤«¤é£¶»î¹ç¡¢¹ç·×13Ï¢¾¡¤ÇÁ´¹ñ3839¹»¤ÎÄºÅÀ¤Ø¡£¾¡ÇÔ¤Ë±¿¤ÎÍ×ÁÇ¤âÂ¿¤¯¤òÀê¤á¤ëÌîµå¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤À¡£
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ½é¤Ï¼Â´¶¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡ØËÜÅö¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¤Î¡©¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹Ã»Ò±àÍ¥¾¡¤·¤¿¤Î¡©¡¡²¶¤é¤¬¡©¡¡¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ú±É¸÷¤«¤é£³Ç¯È¾¸å¤ËÆÏ¤¤¤¿¾×·â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û
¡¡¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¿¿¤ÃÀè¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÈÊú¤¹ç¤Ã¤¿¸å¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌîµåÉô°÷¤¿¤Á¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£¹Ã»Ò±à¤Þ¤Ç±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Æ±µéÀ¸¤ä³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤Ë²Ã¤¨¡¢ºë¶Ì¸©²Ã¿Ü»Ô¤Î¹»¼Ë¤Ë³®Àû¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ë¤³¤ß¾å¤²¤¿´¶¾ð¤Ï¡¢º£¤âÀ¾Àî¤Îºâ»º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤À¤±¤ÎÎÏ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹Ã»Ò±à¤ÎÎý½¬¤Ç¤â¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿£³Ç¯¤ÎÆ±µéÀ¸¤¬¤º¤Ã¤È»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹Ã»Ò±à¤Î²Æ¡¢½ë¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤º¤Ã¤È£±»þ´Ö°Ê¾å¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°Îý½¬¤ÇÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¼þ¤ê¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ËÍ¤¬º£¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡£º£¤Ç¤â¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¹Ã»Ò±àÍ¥¾¡¤Î£²¥«·î¸å¡¢À¾Àî¤ÏÀ¾Éð¤Ë¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢¹â¹»£²Ç¯»þ¤ËÉé¤Ã¤¿Âç¶»¶ÚÃÇÎö¤Î±Æ¶Á¤Ï¥×¥íÆþ¤ê¸å¤âÂ³¤¡¢ÉÔ°Â¤Ê¤¯Á÷µå¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆþÃÄ£¶Ç¯ÌÜ¤Î2023Ç¯¤À¡£Ä¹¤¯¶ì¤·¤¤Æ»¤Î¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µåÃÄ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¥³¡¼¥Á¡¢Æ±Î½¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¼«Ê¬¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¹Ã»Ò±àÍ¥¾¡¤¬²¿¤è¤ê¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢±É¸÷¤Î½éÍ¥¾¡¤Ï¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡Ìó£³Ç¯È¾¸å¡¢¾×·â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£Á´¹ñÀ©ÇÆ»þ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢¤¢¤ë»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£Åö»þ¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö²ÖºéÆÁ±É¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥é¥¤¥ó¤ÇÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¾Àî¤Ï¶»Ãæ¤Ë¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÌîµå¤Î¥ß¥¹¤Ê¤éÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ÏÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢¿¿¤ÃÅö¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡Æ±¤¸ÌÜÉ¸¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿Ãç´Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢À¾Àî¤Ï¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ä¡ä¡äÂè£´²ó¤Ø¨¡¨¡¡ÚÉô³è¤ä¤í¤¦¤¼¡ª¡ÛÀ¾Éð¡¦À¾Àî°¦Ìé¡ÖÉô³è¤Ã¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¤¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×
À¾Àî°¦Ìé¡Ê¤Ë¤·¤«¤ï¡¦¤Þ¤Ê¤ä¡Ë
1999Ç¯£¶·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£181¥»¥ó¥Á¡¦90¥¥í¡¢±¦Åê¤²¡¿º¸ÂÇ¤Á¡£³°Ìî¼ê¡£ÂçºåÉÜºæ»Ô¤ÎÉÍ»û¥Ü¡¼¥¤¥º¤«¤é¡¢ºë¶Ì¸©¤Î²ÖºéÆÁ±É¹âÅù³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¡¢¹Ã»Ò±à¤Ë¤Ï£³ÅÙ½Ð¾ì¤·¤¿¡Ê£²Ç¯½Õ¡¢£²Ç¯²Æ¡¢£³Ç¯²Æ¡Ë¡££³Ç¯²Æ¤Ï¹Ã»Ò±à¤Î·è¾¡Àï¤Ç£³°ÂÂÇ£´ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢Æ±¹»½é¡¢ºë¶Ì¸©Àª»Ë¾å½é¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£¹âÂ´¤Çºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ë¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£¹â¹»»þÂå¤ËÉé¤Ã¤¿¤±¤¬¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¥×¥í¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¤¬¡¢£¸Ç¯ÌÜ¤Î2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë³«²Ö¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°£´°Ì¤Î134°ÂÂÇ¤ÈÆ±£³°Ì¤Î25ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£