【都市伝説】警察官は「殺人犯」だった…？近所で起きた殺人事件と、家にやってきた男の正体【作者に聞く】
【漫画を読む】一人の警察官が見回りにやって来るが…!?
昔から漫画を描くのが好きな藤やすふみさん(@y_asufumi100)は、X(旧Twitter)などで「都市伝説に求める女」を投稿している。主人公かごめがさまざまな都市伝説に遭遇する短編漫画で、有名な話からマイナーな話まで登場。今回はその中から「偽りの警察官」を紹介する。
■聞き込みに来る偽りの警察官
今回紹介するのは、「偽りの警察官」という都市伝説を題材にした短編漫画だ。この都市伝説では、近所で殺人事件が起き、警察官を装った男が聞き込みに訪れる。女性は事件を知っていたが「知らない」と答え、その後ニュースで男が犯人本人だったことを知る、という内容である。
作者の藤やすふみさんは、幼い頃から都市伝説が好きだったという。なかでも最近関心を寄せているのは「富士の樹海」にまつわる都市伝説だ。多くの人が「磁場が狂ってコンパスが使えない」と思っているが、実際に調べると事実は異なっていたそう。藤さんは「気になって調べてみたのですが、知っていた話とずいぶん違いました」と驚きを交えつつ、「安心してください、コンパスは狂わずに使えます」と笑顔で話してくれた。
今回紹介した藤やすふみさんの「都市伝説に求める女」は、現実に起きたら背筋が寒くなる都市伝説をテーマにしている。ホラー要素にユーモアがほどよく混ざり、思わず続きを読みたくなる作品ばかりだ。短編形式で気軽に楽しめるのも魅力なので、興味のある人はぜひチェックしてほしい。
取材協力：藤やすふみ(@y_asufumi100)
