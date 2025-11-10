サッカー日本代表MF久保建英（24＝Rソシエダード）が9日深夜放送の「KICK OFF！ J」（日曜深夜0・58）にVTR出演。元日本代表FW柿谷曜一朗氏（35）のインタビューを受け、日本代表にほしいと思う選手の名前を挙げた。また、W杯優勝の確率についても言及した。

柿谷氏から「日本代表として戦術を極めるのか、個を強くするのか」と投げかけられた久保は、「最後を決めるのはやっぱり個だと思うんで、そこが一番大事かな」と回答。「そこは森保監督も日頃から最後は個が試合を決めるとよく言ってるんで」と続けた。

「理想はメッシが10人いたら…」と言いかけ、「メッシ10人じゃダメだと思いますけど、極端な話をすると」と笑った。「全世界の選手で、11人同じ選手でプレーするとしたら、バルベルデ選手が勝つと思うんですよ」と万能型のウルグアイ代表のMFバルベルデ（Rマドリード）の名前を挙げ、「ああいう選手、日本代表にもほしいなとは凄い対戦してて思いますね」と。

史上最強と言われる現在の日本代表。W杯優勝の確率についても言及。「これ逃すと4年後になるわけだし、これから先10年後、20年後、30年後って見たら、またチャンスが来るかもしれないけど、日本代表はみんなが言ってるように、一番上を目指せるチャンスというのは確立では今回が一番高いんじゃないかと個人的には思っている」と思いを打ち明けた。

「やるからにはどんなトーナメントもそうですけど、一番上を目指したいなっていうのは僕の個人的な意見」とした上で、「みんなははっきり“優勝”という言葉を口にしていますけど、それに恥じないプレーをここからしていきたいと僕を含め日本代表のみんなが思ってると思います」と力を込めた。