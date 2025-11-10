東京のＪＲ渋谷駅前のスクランブル交差点を再現した足利市のオープンセットが１２月で閉鎖されるのを前に、９日最後の一般公開が行われ、県内外から多くの人が訪れました。

最後の一般公開が行われたのは、足利市五十部町にある「足利スクランブルシティスタジオ」です。撮影の許可がとりにくいＪＲ渋谷駅前のスクランブル交差点をリアルサイズで再現していて、駅構内や地下街入口に加え、実際にあった落書きや日の当たる角度まで同じになるよう、細部まで作りこまれています。

２０１９年に映画の撮影のため、足利市の市有地の競馬場跡地に建設され、その翌年からは都内の映像制作会社「ギークピクチュアズ」が運営を続けてきました。しかし施設の老朽化などから足利市との契約が満了する１２月末で役目を終えることになっています。

スタジオには撮影が行われた映画やドラマなどのポスターが張られたほか、市のイメージキャラクター「たかうじ君」も駆け付け、会場を盛り上げていました。

およそ６年半の間に映画やＣＭ、ミュージックビデオといったおよそ７０の作品の撮影に利用されてきたということで、作品やアーティストのファンなど県内外から大勢の人が訪れ、「聖地」との別れを惜しんでいました。

運営するギークピクチュアズの広報・廣田湖子さんは「撮影が難しい場所をスタジオにすることで、画期的な映像を撮ることができるという点で、たくさんの方にロケ地として選んでいただけた。その結果多くのファンの皆様とつながることができるスタジオを持てたということは、かなり価値のあるものだったと思っています。今まで本当にありがとうございました」と笑顔を見せました。