「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』情報をお届け。今回は、渋谷の人気酒場「KAMERA」「テンキ」の姉妹店「ONDO」を紹介します。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

ONDO（東京・渋谷）

写真：お店から

焼売とウーロンハイが名物の「KAMERA」、天ぷらと白ワインがウリの「テンキ」と、渋谷で人気酒場を展開してきた株式会社good-eye。同社が2025年10月6日、渋谷ストリーム1階に3店舗目となる「ONDO（オンド）」をオープンしました。

店内にある囲炉裏 写真：お店から

お店のコンセプトは、囲炉裏料理と日本のお酒。店内に設えられた囲炉裏で豪快に焼き上げる肉・魚・野菜料理と、日本各地から選りすぐった日本酒・焼酎・ワインを、立ち飲みスタイルで楽しめます。

「ポルケッタ ジンジャーポークソース」 写真：お店から

すりおろしニンニクに漬けたエビを焼き上げた「海老 ガーリックシュリンプソース」１尾880円や、マリネした豚の塊肉を焼き上げたイタリア風ポークローストの「ポルケッタ ジンジャーポークソース」1,540円など、スモーキーな香りをまとった香ばしい料理が目白押し。

「トマトブッラータ」 写真：お店から

渋谷「CHEESE STAND」のミルキーなブッラータチーズと、だしに浸したトマトを合わせた「トマトブッラータ」1,650円など、渋谷ならではの一皿もそろいます。

※価格はすべて税込

＜店舗情報＞◆ONDO住所 : 東京都渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム 1FTEL : 050-5597-0719

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中！

https://www.instagram.com/tabelog/

文：中森りほ、食べログマガジン編集部

The post 囲炉裏で豪快に焼き上げる！ 渋谷ストリームにホットな立ち飲み酒場が誕生（東京・渋谷） first appeared on 食べログマガジン.