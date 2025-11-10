メルカリがカイ気配のまま上昇、国内フリマやフィンテック拡大し７～９月期営業利益２．０倍

メルカリ<4385.T>がカイ気配のまま上昇している。同社は前週末７日の取引終了後、２６年６月期第１四半期（７～９月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比１０．１％増の４９４億４０００万円、営業利益は同２．０倍の８８億９４００万円、最終利益は同７０．０％増の４９億８７００万円だった。大幅な増益で着地したことを好感した買いが入ったようだ。



国内フリマ取引のマーケットプレイス事業で流通取引総額が拡大。フィンテック事業では「定額払い」が持続的に成長したほか、「分割払い」の利用がメルカリ内外で大きく増加した。米国事業ではマーケティング施策などの順調な進捗により、流通取引総額は８月からプラス成長に転じ、増収増益となった。



出所：MINKABU PRESS