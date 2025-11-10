WS連覇後にベッツ自宅でパーティー

米大リーグのドジャースはブルージェイズとのワールドシリーズを制し、2年連続世界一に輝いた。ムーキー・ベッツ内野手の豪邸ではパーティーが開かれ、踊るチームメートの姿が目撃されていたが、佐々木朗希投手も参加していたことが判明。米ファンからは歓喜の声が上がった。

WS連覇を祝し、ベッツの豪邸で開かれたパーティー。フリーマンやカーショーがダンスする姿が話題となっていたが、佐々木の姿もあった。

ベッツが日本時間8日にTikTokで動画を公開。自宅内にあるバスケコートでフリースロー対決に臨んでいた。

ドジャース・ナインが次々と決めていく中、佐々木のシュートが外れると、兄貴分のロハスが「ロウキ、緊張してんのか?!」と煽るシーンも。仲間と遊ぶ佐々木を発見した米ファンからは歓喜の声が続出した。

「ロウキ、私の王子様」

「ロウキを見れて本当に嬉しい」

「ドジャースが団結しているのが大好きだ」

「みんながリラックスして楽しんでいるのを見るのは本当に最高」

「ここにロウキがいるなんて、嬉しいぃぃぃぃ！」

「ロウキいるじゃない」

「ああああ、ロウキだ！」

佐々木は今季ドジャースに加入。5月に右肩インピンジメント症候群により負傷者リスト入りしたが、9月下旬にリリーフで復帰。ポストシーズンでは守護神として3セーブを挙げ、防御率0.84と奮闘した。



（THE ANSWER編集部）