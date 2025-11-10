佐々木朗希が「ここにいるなんて！」 ベッツ自宅で発見、オフの交流に「団結が大好き」の声
WS連覇後にベッツ自宅でパーティー
米大リーグのドジャースはブルージェイズとのワールドシリーズを制し、2年連続世界一に輝いた。ムーキー・ベッツ内野手の豪邸ではパーティーが開かれ、踊るチームメートの姿が目撃されていたが、佐々木朗希投手も参加していたことが判明。米ファンからは歓喜の声が上がった。
WS連覇を祝し、ベッツの豪邸で開かれたパーティー。フリーマンやカーショーがダンスする姿が話題となっていたが、佐々木の姿もあった。
ベッツが日本時間8日にTikTokで動画を公開。自宅内にあるバスケコートでフリースロー対決に臨んでいた。
ドジャース・ナインが次々と決めていく中、佐々木のシュートが外れると、兄貴分のロハスが「ロウキ、緊張してんのか?!」と煽るシーンも。仲間と遊ぶ佐々木を発見した米ファンからは歓喜の声が続出した。
「ロウキ、私の王子様」
「ロウキを見れて本当に嬉しい」
「ドジャースが団結しているのが大好きだ」
「みんながリラックスして楽しんでいるのを見るのは本当に最高」
「ここにロウキがいるなんて、嬉しいぃぃぃぃ！」
「ロウキいるじゃない」
「ああああ、ロウキだ！」
佐々木は今季ドジャースに加入。5月に右肩インピンジメント症候群により負傷者リスト入りしたが、9月下旬にリリーフで復帰。ポストシーズンでは守護神として3セーブを挙げ、防御率0.84と奮闘した。
（THE ANSWER編集部）