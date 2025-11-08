ラッパー・晋平太さんが死去 42歳 親族が公式Xで公表「HIPHOPを愛し、生き抜いた人生でした」 ラップ文化の普及に尽力
ラッパーの晋平太さんが死去していたことが8日、公表された。42歳。晋平太さんのXで親族が明らかにした。葬儀は近親者のみで執り行われたという。
公式Xには「ご報告」と題した文書が掲載され、「一部SNSや報道で取り上げられております件につきまして、改めてご報告申し上げます」とした上で「先日、晋平太が永眠いたしましたことを、ここにお知らせいたします」と報告した。
また今回死去を公表した経緯として、「これまで私どもの意向により公表を控えておりましたが、多くの方々からご心配の声をいただき、このたびご報告させていただく運びとなりました。このような形でのご報告となりましたこと、心よりお詫び申し上げます」とした。
続けて「生前、晋平太を支えてくださった関係者の皆さま、そして応援してくださったファンの皆さまに心より御礼申し上げます」と感謝を伝えた。
また「晋平太は、HIPHOPを愛し、これに全力を注ぎ、生き抜いた人生でした。彼が紡いだ言葉と想いが、皆さまの心に少しでも残ってくれたなら、遺族としてこれほど嬉しいことはございません」とも記した。公式Xは今回の声明をもって近く閉鎖するとし、「これまでの温かいご支援に、改めて深く感謝申し上げます。本当にありがとうございました」と改めて感謝の気持ちを記した。
晋平太さんは1983年1月10日生まれ、東京都出身、埼玉県狭山市育ち。フリースタイル(即興)でのラップバトルを得意とし、数々の大会で王座を獲得。日本最大規模のラップバトル『ULTIMATE MC BATTLE（UMB）』で2010年、11年と2連覇を達成した。
2020年には「一般社団法人日本ラップ協会」を設立し、ラップやフリースタイルの普及に尽力。音源制作やYouTubeチャンネルなどで活動を継続していたが、 2023年11月から体調不良のためライブ活動を休止すると発表していた。
晋平太さんをめぐっては11月上旬から真偽不明の情報がSNS上で拡散され、多くのファンから心配の声が寄せられていた。
