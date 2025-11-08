±Ñ½÷»ÒÂåÉ½¤Î¥¹¥¿¡¼¡ÖÂçÃÀ¤Ê¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥É¥ì¥¹¡×¤Ç²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¡ª¡ÖÈà½÷¤Î¸«»ö¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¡×¤È¸½ÃÏÊóÆ»
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É½÷»ÒÂåÉ½FW¤Î¥¯¥í¥¨¡¦¥±¥ê¡¼¤¬¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDAIRY STAR¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É½÷»ÒÂåÉ½¤Î¥¹¥¿¡¼¡¢¥¯¥í¥¨¡¦¥±¥ê¡¼¤Ï¡ØWoman of the Year Awards¡Ù¤ÇÂçÃÀ¤Ê¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¡¢²ñ¾ì¤ÎÃíÌÜ¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¡£27ºÐ¤Î¥é¥¤¥ª¥Í¥¹¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¢¤ë¥±¥ê¡¼¤Ï¡¢ÁÛÁü¤ÎÍ¾ÃÏ¤ò¤Û¤È¤ó¤É»Ä¤µ¤Ê¤¤¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¡¼¥ÉÉÕ¤¥¬¥¦¥ó¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¥Ö¥é¤òÃå¤±¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÆ²¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤¿¡×
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà½÷¤¬¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ò½÷»ÒEURO¤Ç£²Ï¢ÇÆ¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ°ÊÍè¡¢¤½¤ÎÌ¾À¼¤Ï°ìÃÊ¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ºÇ¶á¤ÎÉ¾È½¤Ë¤â¿¨¤ì¤ë¡£
¡¡½÷»ÒEURO¤Î2022Ç¯Âç²ñ¤Ç¡¢¥±¥ê¡¼¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç·è¾¡ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Â³¤¯25Ç¯Âç²ñ¤Î·è¾¡¤Ç¤â¾¡Íø¤ò·èÄê¤Å¤±¤ëPK¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£¡Ö¤½¤Î³èÌö¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡ØSports woman of the Year¡Ù¤ò¼õ¾Þ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥á¥é¥Ë¡¼¡¦¥Á¥º¥à¡ÊÄÌ¾Î¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡Ë¤ÈÊÂ¤Ö»Ñ¤â»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥±¥ê¡¼¤¬º£²ó¡¢ÃåÍÑ¤·¤¿¥É¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ëÈà½÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ò¼á¤ò²Ã¤¨¤¿¤â¤Î¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢¡Ö¥¢¡¼¥È¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢²»³Ú¡¢±Ç²è¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢Ê¸³Ø¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ëÂî±Û¤·¤¿½÷À¤¿¤Á¤ò¾Î¤¨¤ëÆ±¥¢¥ï¡¼¥É¤ÎÌë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Èà½÷¤Î¸«»ö¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡ÖÇò¤¤¥Ö¥é¥¦¥¹¤Î²¼¤Ë¹õ¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º¡×¤Ê¤Ç¤·¤³Æ±Î½¤Î26ºÐFW¤¬¥ª¥Õ¤òËþµÊ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ê¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡×
¡Ö¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É½÷»ÒÂåÉ½¤Î¥¹¥¿¡¼¡¢¥¯¥í¥¨¡¦¥±¥ê¡¼¤Ï¡ØWoman of the Year Awards¡Ù¤ÇÂçÃÀ¤Ê¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¡¢²ñ¾ì¤ÎÃíÌÜ¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¡£27ºÐ¤Î¥é¥¤¥ª¥Í¥¹¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¢¤ë¥±¥ê¡¼¤Ï¡¢ÁÛÁü¤ÎÍ¾ÃÏ¤ò¤Û¤È¤ó¤É»Ä¤µ¤Ê¤¤¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¡¼¥ÉÉÕ¤¥¬¥¦¥ó¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¥Ö¥é¤òÃå¤±¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÆ²¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤¿¡×
¡¡½÷»ÒEURO¤Î2022Ç¯Âç²ñ¤Ç¡¢¥±¥ê¡¼¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç·è¾¡ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Â³¤¯25Ç¯Âç²ñ¤Î·è¾¡¤Ç¤â¾¡Íø¤ò·èÄê¤Å¤±¤ëPK¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£¡Ö¤½¤Î³èÌö¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡ØSports woman of the Year¡Ù¤ò¼õ¾Þ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥á¥é¥Ë¡¼¡¦¥Á¥º¥à¡ÊÄÌ¾Î¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡Ë¤ÈÊÂ¤Ö»Ñ¤â»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥±¥ê¡¼¤¬º£²ó¡¢ÃåÍÑ¤·¤¿¥É¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ëÈà½÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ò¼á¤ò²Ã¤¨¤¿¤â¤Î¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢¡Ö¥¢¡¼¥È¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢²»³Ú¡¢±Ç²è¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢Ê¸³Ø¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ëÂî±Û¤·¤¿½÷À¤¿¤Á¤ò¾Î¤¨¤ëÆ±¥¢¥ï¡¼¥É¤ÎÌë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Èà½÷¤Î¸«»ö¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡ÖÇò¤¤¥Ö¥é¥¦¥¹¤Î²¼¤Ë¹õ¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º¡×¤Ê¤Ç¤·¤³Æ±Î½¤Î26ºÐFW¤¬¥ª¥Õ¤òËþµÊ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ê¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡×