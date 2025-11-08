11月8日にKAT-TUNのラストライブ『Break the KAT-TUN』が千葉・ZOZOマリンスタジアムで開催される。

KAT-TUNの解散発表時に、STARTO ENTERTAINMENTより《3月31日に解散はいたしますが、メンバーの希望により、近い将来ファンの皆様とお会いできる場所を作るべく、現在調整をしております》とアナウンスされており、メンバーの希望が実現する形となる。

’06年にCDデビューしたKAT-TUN。デビュー当時は6人だったが脱退が相次ぎ、’16年4月からは、亀梨和也（39）、上田竜也（42）、中丸雄一（42）の3人体制に。

’16年5月から1年8カ月の活動休止を経て、再始動したものの、CDデビューから19年で活動を終了していた。芸能関係者は「紆余曲折あったグループでしたが、昨年、今後を揺るがしかねない事態が起きたことは記憶に新しいです」と明かし、中丸についてはこう話す。

「昨年8月、『週刊文春』による女子大生との密会報道がありました。中丸さんは’24月1月に日本テレビのアナウンサーだった笹崎里菜さん（33）と結婚したばかりだったため、この報道を機に活動を自粛。

今年1月に復帰したものの、レギュラー出演していた番組には復帰できず、『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ・テレビ朝日系）を卒業。『家事ヤロウ!!』（テレビ朝日系）は番組が終了し、厳しい“出直し”となっています」

中丸の存在が広くお茶の間に知られるきっかけにもなったのが、’11年からレギュラー出演していた『シューイチ』（日本テレビ系）。妻・笹崎との出会いのきっかけにもなったのも同番組だが、こちらも復帰には至っていない。しかし、いまだに繋がりがあるようだ。

「KAT-TUNの最後のライブに、『シューイチ』メンバーを招待しているそうです。MCの中山秀征さん（58）や、日テレのアナウンサー、スタッフら関係者を呼んでいると聞いています。

同番組の復帰は叶っていませんが、現在も関係性は良好のようです。『シューイチ』にレギュラー出演している岩田絵里奈アナウンサー（30）は、笹崎さんの親友ですしね。

なにより、“夫婦ともども”お世話になっている中山さんの存在が大きいのでは。昨年8月に放送された中丸さんの謹慎発表後の初めての『シューイチ』では、中丸さんと対面したことを明かし、『中丸くん自身は大変反省しております』と語り、最後にはエールを送っていました」（テレビ局関係者）

『シューイチ』に復帰する可能性はあるのだろうか――。

「『シューイチ』のホームページからは削除されたものの、正式な降板発表はされていません。また、今年2月におこなわれた日テレの定例会見では、同社社長が“復帰の可能性はゼロではない”と言及しています。中丸さんからすると、一縷の望みを託しているのかもしれませんね」（前出・芸能関係者）

中丸の“まじっすか”が再び見られることはあるのだろうか――。