¡¡·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¤¬£·Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥¯¥ÞÂÐºö¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àî»á¤Ï¡ÖËÜÆü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¯¥Þ¤¬³Á¤òµá¤áÌ±²È¤ÎÄíÀè¤Ë½ÐË×¤¹¤ë¤Î¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°ÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢³Á¤ÎÌÚ¤òÈ²ºÎ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¾©Îå¶â¤ò¸òÉÕ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Á´¹ñ¤Ç¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ï¤ÇÂÐºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¾®Àî»á¤¬ÅºÉÕ¤·¤¿»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á°¶¶»ÔÆâ¤Ç¤Ï£±£°·î²¼½Ü¤«¤é¥¯¥Þ¤¬Ì±²È¤ÎÄí¤Ë¼Â¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Á¤ò¿©¤Ù¤ëÈï³²¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£³Á¤ÎÌÚ¤òÈ²ºÎ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¯¥Þ¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤òËÉ¤´¤¦¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¾®Àî»á¤Ï¡Ö³Á¤ÎÌÚ¤ÎÈ²ºÎ£±ËÜ¤¢¤¿¤ê£±Ëü±ß¡Ê£±À¤ÂÓ£³ËÜ¤Þ¤Ç¡ËÂç¸Õ¡¦µÜ¾ë¡¦ÇôÀî¡¦ÉÙ»Î¸«ÃÏ¶è¡¢ÅÄ¸ýÄ®¡¢¾®ºä»ÒÄ®¡¢ÎæÄ®¡¢¶â´ÝÄ®¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡×¤ÈÆâÍÆ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®Àî»á¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï»Ô¿¦°÷¤È¤Î¥é¥Ö¥ÛÌ©²ñ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¾®Àî»á¤ÏÃË½÷¤Î´Ø·¸¤òÈÝÄê¤·¡¢Â³Åê¤òÉ½ÌÀ¡££±£´¡¢£±£µÆü¤ËÌ©²ñ¤Î·ï¤Ç»ÔÌ±¤È¤ÎÂÐÏÃ½¸²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
