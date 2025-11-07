昨年8月から活動休止していたタレントのフワちゃんが7日、女子プロレス団体「スターダム」後楽園ホール大会のリングに登場。「プロレス一択」での活動再開を宣言した。12月29日に両国国技館で試合を行うことを明らかにした。フワちゃんは2022年10月にスターダムでプロレスデビューを飾っていた。

フワちゃんがリングに登場すると、会場は騒然。リングアナウンサーも状況をつかめず「えっ、えっ」と困惑しきりだった。

そして、フワちゃんはリング上で「皆さん、お久しぶりです。フワちゃんです」とあいさつ。「昨年は私の発言でお騒がせして申し訳ありませんでした」と謝罪した。

続けて活動休止期間を振り返り「改めなければならないことがたくさんあり、猛省しております。この期間で敬語も学びました」と明かした。

「そして新しい夢ができました」と宣言し、「また挑戦したいもの。それはプロレス一択でした。反省や、みそぎのためではありません」と強調した。

「そんな大好きなプロレスにこれから本気で向き合うため、今日はこの後楽園にあいさつをしに来ました。改めてこの状態の私を受け入れてくれているスターダム、先輩方に感謝しています。これから死ぬ気で頑張りますので、皆様よろしくお願いいたします！」と絶叫すると、会場からは大きな拍手が起こった。

フワちゃんと共にリングに上がったスターダムの岡田太郎社長は「今一度、プロレスラー・フワちゃんがリングで輝くところを見たいと思います」とした。12月29日に両国国技館で試合を行うことも発表された。

昨年8月2日、お笑いタレント・やす子が自身のX（旧ツイッター）に「やす子オリンピック 生きてるだけで偉いので皆 優勝でーす」と投稿。同4日にフワちゃんはやす子の投稿を引用し、不適切な投稿をポスト。これが大きな批判を呼んだ。

のちにフワちゃんはやす子本人に直接謝罪したと報告したものの批判は収まらず、「一つの区切りとして、しばらくの間、芸能活動をお休みさせていただくことにしました」とし、同11日から活動を休止していた。