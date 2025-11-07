80年代の人気ホラーコメディ映画『グレムリン』の待望となる第3作『グレムリン3（原題：Gremlins 3）』が、2027年11月19日に米公開されることが決定した。ワーナー・ブラザース・ディスカバリーのデビッド・ザスラフCEOが投資家向けに発表したとして、米などが伝えた。

『グレムリン3』は長らく企画の存在が伝えられていた。1作目を執筆のクリス・コロンバスが最初に脚本に着手したのは2017年ごろのことだ。2020年にはで、権利問題に取り組んでいるとされていた。

2025年になると急進し、あとはスティーブン・スピルバーグの脚本承認待ちであると判明したのがのこと。しかしコロンバスは一転して、翌には「正式な承認はまだ降りていない」と伝えていた。

ついに企画が成就し、公開日が決定した形。コロンバスが監督と製作を務め、アンブリン・エンターテインメントからスピルバーグも製作総指揮に加わる。脚本の最新稿を手がけているのはザック・リポフスキーとアダム・B・スタイン。このコンビは『ファイナル・デッドブラッド』（2025）で過去シリーズの復活を成功させた実績を持つ。

コロンバスは本作の始動にあたって、「とてつもないインスピレーションと情熱に満ちています」と意気込み。「スティーヴン・スピルバーグやワーナー・ブラザースとまたご一緒できるのが光栄です。『グレムリン』最新章を、新世代の映画ファンにお届けし、大スクリーンでの壮大な冒険のスリルをご体感いただきます」。

『グレムリン3』は2027年11月19日、米公開予定。

