¡Ú½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Û¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ë°ÜÀÒ¸å¡¢¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤¿ÃæÌî¤¿¤à¤È¤Î¹³Áè¡¡µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Î¡Ö¥Ñ¥¹¥¿»ö·ï¡×¤Î¿¿Áê¤â¸ì¤Ã¤¿
¡ÊÁ°ÊÔ¡§¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Ö¥ê¥ó¥°¤ÎÍÅÀº¡×¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¥ê¥ó¥°¤Ø¤ÎÆ»¡¡½÷Í¥¤ÎÌ´¤âÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤Ê¤«¤Ç¡ÖËÜÅö¤Î¥×¥í¥ì¥¹¡×¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Æü¡¹¡ä¡ä¡Ë
¡¡¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¥¬¡¼¥ë¥º¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦ËÙÅÄÍ´Èþ»Ò¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç"ËÜÅö¤Î¥×¥í¥ì¥¹"¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¡¢Sareee¡Ê¥µ¥ê¡¼¡Ë¤Î»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ë°ËÆ£·°¤ÎÆ»¾ì¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¤ò´ðÁÃ¤«¤é³Ø¤ó¤À¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¡£¤½¤Î¸å¡¢°ÜÀÒ¤ò·Ð¤ÆÃæÌî¤¿¤à¤È¤ÎÁÔÀä¤Ê¹³Áè¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£¿´¿È¤È¤â¤Ë¶Ë¸Â¤Þ¤Çºï¤é¤ì¤¿·ãÆ®¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¡¢ÃæÌî¤¿¤à¤ÈÁÔÀä¤Ê¹³Áè¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¡¡photo by Tanaka Wataru
¡½¡½2019Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Ë»²Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼Â¤Ï¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¤ò¤ä¤á¤ë»þ¤Ë¡¢¥×¥í¥ì¥¹¼«ÂÎ¤ò¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ´ü¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï23ºÐ¤Ç¡¢¡Ø½÷Í¥¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¤±¤Ã¤³¤¦¥®¥ê¥®¥ê¤«¤Ê¡Ù¤È¡£³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢Æ±¤¤Ç¯¤äÇ¯²¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢¡Øº£¡¢Æ°¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤¤¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ·ÝÇ½»öÌ³½ê¤òÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤é¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡Ö¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¡Ø¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÍî¤Á¤Æ¤âÌá¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦´Å¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ø´Å¤¨¤ò¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤È¡¢½÷Í¥¤Ç¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¡£¤¹¤´¤¯¶ËÃ¼¤ÊÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¤ò¼¤á¤Þ¤¹¡£·ÝÇ½¤Ë½¸Ãæ¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢ËÙÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ø¥×¥í¥ì¥¹¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£"¤ª¼é¤ê"¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¤ÏÎ¥¤ì¤ë¤±¤É¡¢¥ì¥¹¥é¡¼¤Ï°úÂà¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¡¢¥Ä¥¤¥ó¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë¶¯¤¤»öÌ³½ê¤Ë½¦¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤â¡Ø¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¤ä¤á¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¡£»öÌ³½ê¤¬DDT¥×¥í¥ì¥¹¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Ï·ÝÇ½¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¿¤Á¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¤·¤«¤·2020Ç¯£¹·î¤ËÅìµþ½÷»Ò¤òÂàÃÄ¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê·Ð°Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¸µ¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¤Î¤Ò¤á¤«¡ÊÅö»þ¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ø¥É¥ó¥Ê¡¦¥Ç¥ë¡¦¥â¥ó¥É¡ÊDDM¡Ë¡Ù¤Ë½êÂ°¡Ë¤È¤¹¤´¤¯Ãç¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½µ£µ¤Ç²È¤ËÇñ¤Þ¤ê¤Ë¤¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÆ±¤¸DDM¤Ë¤¤¤¿¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¤Á¤ã¤ó¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ã¯¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢Åö»þ¤ÎDDM¤Î¤Ê¤«¤ÇÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤È¤¤¤¦¤«¡¢"¤ß¤Ë¤¯¤¤¥¢¥Ò¥ë¤Î»Ò"¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£"¹õ"¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¡¢"Çò"¤¬¥Ý¥Ä¥ó¤Èº®¤¸¤Ã¤¿´¶¤¸¡×
¡½¡½¥¹¥¿¡¼¥À¥à½éÅÐ¾ì¤Ï2020Ç¯10·î¤Î²£ÉÍÉðÆ»´Û¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø£Ø¡Ù¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Î¸å³Ú±à¡Ê¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ç¡¢DMM¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥¸¥å¥ê¥¢¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ø£Ø¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¡Ù¤È¹ðÃÎ¤·¤Æ¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢»ä¤¬Åìµþ½÷»Ò¤òÂàÃÄ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤«¤é¡Ø¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡ØDDM¤ËÁê±þ¤·¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¿¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¤Ê¤ó¤À¤è¡¢¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤«¤è¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½ÅÐ¾ì»þ¤â¶ÛÄ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÅª¤Ë¡¢¡Ø"¤Ê¤Ä¤Ý¤¤"¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤ÈÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤ò¾¯¤·²¡¤·»¦¤·¤Ê¤¬¤é......¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã´é¤¬¤³¤ï¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÚÃæÌî¤¿¤à¤È¤Î°ø±ï¤È¹³Áè¡Û
¡½¡½Íâ2021Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡¢AZM¡Ê¤¢¤º¤ß¡ËÁª¼ê¤òÇË¤Ã¤Æ¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥¹¥¿¡¼¥À¥àÆþÃÄÁ°¤«¤é¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë³Í¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£DDM½êÂ°¤Î³Æ¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÌò³ä¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ø»ä¤Îº£¤ÎÌò³ä¤Ï¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤À¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¤½¤Î¸å¡¢ÃæÌî¤¿¤à¤µ¤ó¤È1Ç¯°Ê¾å¤Ë¤âµÚ¤ÖÀ¨¤Þ¤¸¤¤¹³Áè¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¡¢¤¿¤à¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¤Ç°ì½ï¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Î£±Ç¯¸åÇÚ¤À¤±¤É¡¢1Ç¯¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤ä¤á¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤¹¤´¤¯¼ä¤·¤¯¤Æ¡¢"»Ä¤µ¤ì¤¿´¶¤¸"¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤À¤Ã¤¿¤éÍý²ò¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤Î»þ¤Ï¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤í¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤â¤¢¤Ã¤ÆÊÌ¡¹¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆ»¤¬¤Þ¤¿¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£°ø±ï¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¤ÎºÆ²ñ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¡¢¤¿¤à¤Á¤ã¤ó¤ÏÇò¤¤¥Ù¥ë¥È¡Ê¥ï¥ó¥À¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥¿¡¼¥À¥à²¦ºÂ¡Ë¤ò´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¡Ø¤³¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¡¢»ä¤Ï¼¡¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤¿¤à¤Á¤ã¤ó¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¤Ê¤Ä¤Ý¤¤Áª¼ê¤¬¥Ñ¥¹¥¿¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢¤¿¤àÁª¼ê¤ËÌµÍý¤ä¤ê¿©¤Ù¤µ¤»»Ï¤á¤¿»þ¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢¾®¤µ¤¤¤³¤È¤¬¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤°¤é¤¤¥È¥²¥È¥²¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¥Ñ¥¹¥¿ÁûÆ°¤â¡¢¥¢¥¯¥È¥ì¥¹»þÂå¤ÎÎý½¬¸å¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤Ç¡¢»ä¤¬¥¸¥§¥Î¥Ù¡¼¥¼¥Ñ¥¹¥¿¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢¤¿¤à¤Á¤ã¤ó¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸¶°ø¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ç¤â¡¢¤¿¤à¤Á¤ã¤ó¤Ï¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¤ÎÌÀÂÀ»Ò¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¿©¤Ù¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢»ä¤¬Á´Éô¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¡¡ËÜÅö¤Ëº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬ËÄ¤é¤ó¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¢¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥±¡¼¥¸¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡½¡½¤Ê¤¼¡¢¥±¡¼¥¸¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡Öµ¼Ô²ñ¸«¤Î»þ¤Ë¡¢¤¿¤à¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ø¥±¡¼¥¸¥Þ¥Ã¥Á¤ä¤í¤¦¡Ù¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Ã¤Á¤â°ú¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤è¡ª¡Ù¤È¡£¥È¥ó¥È¥óÇï»Ò¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥±¡¼¥¸¥Þ¥Ã¥Á¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¡Ø»ä¡¢ËÜÅö¤ËÀ¸¤¤Æ¤ë¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î£²Æü¸å¤Ë¸å³Ú±à¤Ç¤Þ¤¿·ãÆÍ¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¸åÆü¡¢¤¿¤à¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¥¬¥ê¥¬¥ê¤ËÁé¤»¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Í¾·×¤Ê»éËÃ¤¬Íî¤Á¤ë¤°¤é¤¤¡¢µ¤¤âÄ¥¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¿´¿È¤È¤â¤ËÈèÏ«¤¬¤ä¤Ð¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Î¹³Áè¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¼»ÅÊ¿´¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢½¹¤¤ÉôÊ¬¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤µ¤é¤±½Ð¤·¤¿¡£¤ª¸ß¤¤Éé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¡¢¥Í¥Á¥Í¥Á¤·¤¿´¶¾ð¤ò»×¤¤¤¤ê¤Ö¤Ä¤±¹ç¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤«¤Ê¤êÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â¾¿Í¤Ë¸«¤»¤ë´é¤È¡¢¸«¤»¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¼«Ê¬¤ÎËÜ²»¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤Î¸«¤»¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤ÉôÊ¬¤òÂç¿Í¿ô¤Î¿Í¤Ë¸«¤»¤¿¤Î¤Ç¡¢"Ê¢¹õ¤¤"¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×¡Ú¡ÖÂç¹¥¤¡×¤ÊDDM¤«¤é¡¢¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ÍýÍ³¡Û
¡½¡½ÃæÌî¤¿¤à¤µ¤ó¤È¤Î¹³Áè¤ÎËö¡¢ÏÂ²ò¡£2022Ç¯£··î£¹Æü¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÂÐ¹³Àï¤Ç¡¢DDM¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥º¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¹¤´¤¤¤³¤È¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢»ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£DDM¤Ï "¶¯¤µ"¤òÁ´ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¡¢Àï¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£»ä¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢"Àï¤¤"¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯µï¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¥æ¥Ë¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤¿¤à¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¹³Áè¤â¡¢ÈèÏ«¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤±¤É³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¡Ø¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¬DDM¤Ë¤¤¤ë¤Î¤ÏÀäÂÐ¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¥Ë¥³¥Ë¥³Àï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ø¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤ÈSNS¤Ë½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤·¡¢»ä¤Î¼ª¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
¡Ö¤¿¤à¤Á¤ã¤ó¤Î¡¢»ä¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¹³Áè¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ø»ä¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤ò¤â¤Ã¤Èµ±¤«¤»¤é¤ì¤ë¡Ù¡Ø¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤ÎÎÙ¤Ï»ä¤Î¤Û¤¦¤¬¹ç¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¡Ø²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¤í¤¦¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¹¤«¤¯¤Æ¡¢¿´¤Ë¶Á¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¹³Áè¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¡Ø·ÝÇ½¤È¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¡Ù¤¬Éð´ï¡¢¶¯¤ß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Àï¤¤¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡Ø¤¿¤à¤Á¤ã¤ó¤ä¥³¥º¥¨¥ó¡Ê¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥º¡Ë¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÉý¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡DDM¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ä¤á¤ë·èÃÇ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¡Ø»ä¤¬¤â¤¦¤Ò¤ÈÃÊ³¬¾å¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢DDM¤òÈ´¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¡Ø»ä¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï³Ú¤·¤¯¤Æµï¿´ÃÏ¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢"DDM¤Ë¤¤¤ëËþÂ´¶"¤Ç¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£DDM¤¬¶¯¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ÎÂÐ³Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢²¿Æü¤â¤º¤Ã¤ÈÌÂ¤Ã¤Æ¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ê¸åÊÔ¡§¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤Î¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢Sareee¤«¤é¤Î¡Ö¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤Ø¤ÎËÜ²»¡ä¡ä¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¤Ê¤Ä¤Ý¤¤
1995Ç¯7·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹150cm¡£ÍÄ¾¯´ü¤è¤ê¥¸¥å¥Ë¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢£³ºÐ¤«¤é·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¡£¾®³Ø¹»¤«¤é¹â¹»Â´¶È¤Þ¤ÇÌó12Ç¯´Ö¡¢¥Ð¥È¥ó¥È¥ï¥ê¥ó¥°¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð¾ì¡£½÷Í¥¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤«¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢2015Ç¯£µ·î31Æü¤Ë¡ÖËü´î¤Ê¤Ä¤ß¡×¤È¤·¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¥¬¡¼¥ë¥º¡¢Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤ò·Ð¤Æ¡¢2020Ç¯10·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ËÅÅ·â»²Àï¡£¡Ö¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¡×¤Ë²þÌ¾¸å¡¢¥É¥ó¥Ê¡¦¥Ç¥ë¡¦¥â¥ó¥É¡ÊDDM¡Ë¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¤½¤Î¸åCOSMIC ANGELS¡Ê¸½¡§meltear¡Ë¤Ë°ÜÀÒ¡£¥ï¥ó¥À¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥¿¡¼¥À¥à²¦ºÂ¤ä¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É²¦ºÂ¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£