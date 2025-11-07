この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

10年生き残る会社の社長は全員コレができる。「どうせできない」と思う奴は経営を辞めるべき。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」より、市ノ澤翔氏が動画『10年生き残る会社の社長は全員コレができる。「どうせできない」と思う奴は経営を辞めるべき。』を公開。動画内で市ノ澤氏は、倒産が相次ぐ“いま”の時代において、10年以上生き残る中小企業の共通点を徹底解説した。



市ノ澤氏は冒頭、「10年続く会社、これはすごいことだよね」と語り、2023年だけでも8690件もの企業が倒産した現状を紹介。その上で、「どれだけ倒産件数が増えても、自分の会社にキャッシュが潤沢にあれば全く関係ない」と、周囲に流されることなく自社の資金繰りに集中する重要性を強調した。



中小企業の経営者がまずやるべきことについては、「結論、資金繰り表をちゃんと作って、日々のお金の流れをしっかり把握しておきましょう」とし、「お金さえあれば倒産しない。数字を見ずに“なんとなく”で経営している会社は危ない」とズバリ。「会社で言う資金繰り表って、人間でいう健康診断書みたいなもの。誰も見ていない状態は絶対に避けなきゃいけない」と数字管理の重要性を繰り返し説いた。



さらに、売上至上主義や不採算部門温存の危うさにも言及。「赤字の取引や利益が出ない部門は勇気をもって“スクラップ＆ビルド”で先に切る。『新しいお客を見つけてから』では何も変わらない。」と断言。加えて、「取引先は国内に限定しなくていい。できる方法を考えれば、ヒントはいくらでもある」と思考停止の殻を破ることが大切だと自信を込めた。



市ノ澤氏は、「多くの経営者が『忙しいから学ぶ暇がない』と考えがちだが、“それで倒産してもいいのか？”と問いたい。やるべきことから逃げず、正しいプロセスを積み重ねていくことが、唯一会社が良くなる道だ」と実体験をベースに訴えた。



最後に、「会社がよくなるのは社長次第。『従業員が全て』という発想は間違い。正しいマインドセットと行動が業績と成長を呼ぶ」と力強いメッセージで締めくくった。経営や財務の悩みに向き合いたい方には、動画概要欄で無料の経営ノウハウや相談窓口も案内しているとしている。