ジャングルポケット・太田博久が妻でタレントの近藤千尋に放った発言が、物議を醸している。4年前のテレビ番組で発した言葉だが、再び議論の俎上にあがっているようだ。

「2021年12月6日に放送された『100％!アピールちゃん』（TBS系）での発言です。番組では太田さん、近藤さん家族の生活が密着されていました。近藤さんはモデルとしても活躍する一方、子ども服のプロデュースをする実業家でもあり、多忙な毎日のなかで『イヤイヤ期』の次女に手を焼きながらも、家事に奮闘する姿が紹介されていました」（芸能記者）

問題のシーンは、近藤がキッチンで料理を作っているときだった。

「夫の太田さんが『ちーぼぉちゃん!』と、向こうから近藤さんに大声で呼びかけたのです。近藤さんが『はいよ?』と応じたのですが、続けて太田さんが『お風呂、洗っといたから』と報告し、近藤さんは『うん。ありがとう』と言いながら苦笑しました」（同前）

このあと近藤は「洗っといた報告……」と、独りごとを言いながら、料理に再び取りかかっていた。

どうやら太田は娘を風呂に入れた後、気をきかせて風呂掃除をした模様。しかし番組では、近藤の後ろ姿を映しながら「背中からイライラが伝わってくる」というナレーションを入れていた。

「そんな4年前の動画を、あるXユーザーが見つけて自身のXに投稿したうえで、こんな不満を書き込んだのです。《夫のイライラする報告 『洗っておいたから!』じゃなくて『洗っておいたから大丈夫だからね〜』とかに言い換えてくれたら素直にありがとうって言えるのに 男ってなんでこういう言い方しか出来ないの?》と、女性側の本音を炸裂させていました」

すると、このポストを起点に議論が勃発し、多くのユーザーが反応した。

《恩着せがましく言わなくていい》

《当たり前の事を当たり前にしてたら、そもそも言わなくても通じ合うと思う》

と、近藤のイライラに共感する声から、

《「洗わせていただきました」とでも言って欲しいのか?》

《ただの報連相やんけ》

などと反論する者もおり、賛否が分かれている。ワイドショースタッフが語る。

「多くの夫婦が共働きを選ぶなか、男性の家事への参加や家庭内での態度は大切な問題です。ただ近藤さん、太田さん夫婦からすれば、2人で納得したうえで一緒に暮らしているわけで、今回は巻き込まれた感が強いでしょう」

ただの報告と取るか、恩着せがましいと取るか。夫婦によっても意見が分かれそうだ。