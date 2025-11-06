カバヤ食品の人気玩具菓子「セボンスター」の大人向けカプセルトイ「大人のセボンスター ハートキーペンダント」が2025年11月15日より、カプセルトイ専門店「#C-pla（シープラ）」横浜西口店・天王寺MIO店で販売される。

ネットでは、可愛らしいデザインや1回1万円という強気の価格設定に注目が集まっている。

「10個に1個の割合で天然ダイヤモンドをあしらった当たり商品が入る」

「大人のセボンスター ハートキーペンダント」は、セボンスターの45周年を記念した大人向けアクセサリーだ。セボンスターと宝石専門情報サイト「KARATZ」によるコラボレーション商品第3弾で、各店50個限定（計100個）で販売される。

鍵をモチーフとしたセボンスターの人気デザイン「ハートキー」のデザインを取り入れたペンダントで、素材はシルバーに金メッキを施している。カラー展開は赤の「アルマンディンガーネット」、黄緑の「ペリドット」、紫の「アメシスト」、橙色の「シトリン」、そして青い「ブルートパーズ」の5色だ。

ブランド公式サイトのFAQページによると、「石はすべて天然宝石を使用しています」。さらに、「10個に1個の割合で天然ダイヤモンドをあしらった当たり商品が入る」という。

直径20センチの特製カプセルが排出される全高約2メートルの大型カプセルトイ筐体で販売されるという。

「１回１万円で何が当たるかわからんのはいかつすぎる」

SNSでとりわけ注目を集めたのは、ランダム方式ながら1回「税込10,000円」という強気の価格設定だ。同時期に発売されるシルバーペンダントやリングは税込2万9800円と、通常販売のアイテムに比べると約3分の1の価格ではあるが、カプセルトイとしては異例の高額商品となる。

なお、3分の1の価格で販売できる理由については、「個体差のある"訳あり"素材を活かすことで同シリーズの他商品より低価格での提供を実現」としている。

SNSでは、「うお！ かわいっ！ 大人のセボンスター！？」「大人のセボンスターが購買欲を刺激してくる〜」などと盛り上がる声が上がった。

一方で、ランダム方式での販売に困惑するユーザーも少なくないようだ。

「絶対1万で好きなやつ選べた方が良かった。ガチャガチャにする必要ないだろ」

「１回１万円で何が当たるかわからんのはいかつすぎる」

「1万出して狙いと違う色やったら... 不人気カラー売れ残りに怯えてるなら1万やし受注生産でよくない？」