東方神起のユンホが11月5日、ソロ1stフルアルバム『I-KNOW』の発売を記念した記者懇談会＆カウントダウンショーケースを開催。公式SNSでオフショットが公開された。

【写真】王子様のような装いで微笑む東方神起ユンホ【動画】記者懇談会での様子／シャープな魅力光るダンス／スーツ姿でアルバム発売を記念した展示会へ／「Stretch」MV

■東方神起ユンホが王子様のような装いと笑顔でファンを魅了

1枚目は、会見場の看板前に立つショット。ユンホは襟と袖にフリルがあしらわれた白シャツに、首元のリボンが印象的なツイードジャケットに黒のパンツを合わせたエレガントな装いで登場。両手でグッドサインを見せ、にこやかな笑みを浮かべている。

2枚目では、アルバム発売を記念して贈られた真っ赤なケーキと花束を手に、嬉しそうな表情を見せた。ケーキには数字の“1”のろうそくとアルバム名がデザインされており、収録曲の10曲目「離陸（26. Take-off）」を思わせる「Take off. U-Know」というメッセージが添えられ、アルバム発売を祝福している。

■ユンホ、ダブルタイトル曲「Stretch」に合わせてストレッチポーズ

韓国メディア「Dispatch」のInstagramでは、ユンホの記者会見の様子が公開。メディアのリクエストに応じて次々にポーズを取る姿からは、スターとしての貫禄とともに、デビュー当時から変わらない誠実さと謙虚さが伝わってくる。

SNSでは「ソロ正規1集I-KNOWリリースおめでとう」「この日を待っていたよ！」「ケーキ持って嬉しそうな笑顔かわいい！！」「フリルがあまりにも似合ってる」「すてきなカウントダウンライブもありがとう」「フリフリの衣装可愛い」など、祝福と歓喜の声が続々と寄せられている。

■強烈なサウンド＆クールなダンスで魅せるユンホ

なお、アルバムのダブルタイトル曲「Stretch」で踊るダンス動画も公開。力強いエレクトロニックサウンドと低音ボーカルに合わせ、クールかつシャープなパフォーマンスを披露している。

■動画：スーツ姿でアルバム発売を記念した展示会『U-KNOW, I-KNOW』を訪れたユンホ

■動画：U-KNOW「Stretch」MV