東方神起ユンホのフリルシャツ×リボンジャケットの“フリフリ衣装”に「あまりにも似合ってる」「かわいい」の声。ソロ1stフルアルバムをリリース
東方神起のユンホが11月5日、ソロ1stフルアルバム『I-KNOW』の発売を記念した記者懇談会＆カウントダウンショーケースを開催。公式SNSでオフショットが公開された。
【写真】王子様のような装いで微笑む東方神起ユンホ【動画】記者懇談会での様子／シャープな魅力光るダンス／スーツ姿でアルバム発売を記念した展示会へ／「Stretch」MV
■東方神起ユンホが王子様のような装いと笑顔でファンを魅了
1枚目は、会見場の看板前に立つショット。ユンホは襟と袖にフリルがあしらわれた白シャツに、首元のリボンが印象的なツイードジャケットに黒のパンツを合わせたエレガントな装いで登場。両手でグッドサインを見せ、にこやかな笑みを浮かべている。
2枚目では、アルバム発売を記念して贈られた真っ赤なケーキと花束を手に、嬉しそうな表情を見せた。ケーキには数字の“1”のろうそくとアルバム名がデザインされており、収録曲の10曲目「離陸（26. Take-off）」を思わせる「Take off. U-Know」というメッセージが添えられ、アルバム発売を祝福している。
■ユンホ、ダブルタイトル曲「Stretch」に合わせてストレッチポーズ
韓国メディア「Dispatch」のInstagramでは、ユンホの記者会見の様子が公開。メディアのリクエストに応じて次々にポーズを取る姿からは、スターとしての貫禄とともに、デビュー当時から変わらない誠実さと謙虚さが伝わってくる。
SNSでは「ソロ正規1集I-KNOWリリースおめでとう」「この日を待っていたよ！」「ケーキ持って嬉しそうな笑顔かわいい！！」「フリルがあまりにも似合ってる」「すてきなカウントダウンライブもありがとう」「フリフリの衣装可愛い」など、祝福と歓喜の声が続々と寄せられている。
■強烈なサウンド＆クールなダンスで魅せるユンホ
なお、アルバムのダブルタイトル曲「Stretch」で踊るダンス動画も公開。力強いエレクトロニックサウンドと低音ボーカルに合わせ、クールかつシャープなパフォーマンスを披露している。