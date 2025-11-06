６日の東京株式市場は日経平均株価が前日比５８０円高の５万０７９２円と反発して始まった。



５日の米株式市場で主要株価３指数はそろって上昇。ＮＹダウは２２５ドル高となった。ハイテク関連株への売り圧力が和らいだほか、この日発表された１０月のＡＤＰ全米雇用リポートや米ＩＳＭ非製造業景況感指数が米国景気の底堅さを示し、投資家心理が持ち直した。外国為替市場でドル円相場は１ドル＝１５４円ちょうど近辺と、日本時間５日夕方と比較してドル高・円安に振れている。外部環境や円安進行を支えに、東京市場では主力株を中心に買い戻しが優勢となっている。



