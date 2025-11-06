12星座占い2025年11月の運勢「乙女座（おとめ座）」全体運・恋愛運・仕事運・開運アドバイス
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い11月の運勢。12星座別の2025年（令和7年）11月の「乙女座（おとめ座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが占います。「乙女座（おとめ座）」さんの11月の運勢（全体運、恋愛運、仕事運）は？ 開運アドバイスも！
乙女座（おとめ座：8月23日〜9月22日）
全体運
プライベートが充実する月となりそうです。今月は趣味が充実したり、恋愛面でも発展が期待できそうな運気です。ただし、心が疲れやすかったり、繊細になりやすい運気なので、感情の波にのまれてしまわないように冷静な視点を心掛けて過ごしてみましょう。
恋愛運
恋愛運が好調です、特に友達から進展したりする機会が出てきそうです。共通の趣味を見つけたり、相手の趣味に興味を持ってみるのも良さそうです。
仕事運
スキルアップを目指して勉強を始めたり、これまでの仕事のやり方を振り返ってみるのも良さそうです。
ワンポイントアドバイス
色々と考えすぎには注意をしましょう。一気に答えを出そうとしないことが大切になりそうです。
■監修者プロフィール：莉瑠（リル）
占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。
