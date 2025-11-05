４日の米株式市場の概況、ＮＹダウ２５１ドル安 ハイテク関連株の割高感を意識 ４日の米株式市場の概況、ＮＹダウ２５１ドル安 ハイテク関連株の割高感を意識

４日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比２５１．４４ドル安の４万７０８５．２４ドルと続落した。ＡＩや半導体などハイテク関連株の割高感が意識され、全体相場の重荷となった。複数の米大手金融機関のトップから、相場の調整の可能性についての言及があったことも投資家心理を下向かせた。



ボーイング＜BA＞やキャタピラー＜CAT＞が売られ、セールスフォース＜CRM＞とナイキ＜NKE＞が冴えない展開。オラクル＜ORCL＞やウーバー・テクノロジーズ＜UBER＞、カーバナ＜CVNA＞が下値を探り、バックト・ホールディングス＜BKKT＞やノルウェージャン・クルーズ・ライン・ホールディングス＜NCLH＞、クリーブランド・クリフス＜CLF＞、オクロ＜OKLO＞が大幅安となった。半面、トラベラーズ＜TRV＞やホームデポ＜HD＞、メルク＜MRK＞が堅調。イーライ・リリー＜LLY＞が底堅く推移し、スーパー・グループ＜SGHC＞が急伸した。



ナスダック総合株価指数は４８６．０９ポイント安の２万３３４８．６３と３日ぶり反落。エヌビディア＜NVDA＞やアドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞、テスラ＜TSLA＞が下値を探り、マイクロンテクノロジー＜MU＞とインテル＜INTC＞が急落。パランティア・テクノロジーズ＜PLTR＞が売りを浴び、パパ・ジョンズ・インターナショナル＜PZZA＞やサレプタ・セラピューティックス＜SRPT＞が株価水準を大きく切り下げた。一方、コストコ・ホールセール＜COST＞やアップル＜AAPL＞がしっかり。メッツェラ＜MTSR＞が大幅高となった。



出所：MINKABU PRESS