　FWマギージェラニー蓮(琉球U-18)の国際大会デビュー戦は、後半23分にやって来た。

　11月3日に行われたU-17ワールドカップのグループリーグ第1戦。アフリカ王者のU-17モロッコ代表を相手に1-0とリードを奪っていた日本は、疲労の色が見えた選手から交代していく。

　交代の第1陣として送り込まれた2人のうちの1人がマギーだった。

「やばいくらい緊張しました」

　試合を見守っていた城和憲団長も「マギー、緊張し過ぎているんじゃないか」と心配したほどで、「もうやばい」と思いながら、初めて世界大会のピッチへ足を踏み入れた。

　これまで所属チームなどで国際大会や海外遠征の経験はあるものの、やはりナショナルチームの一員として立つピッチは「まったく違います」と、独特の重みも感じるものだった。

　ただ、「最初のプレーでボールに触ることができて緊張がなくなった」と言うように、時間を追うごとにその個性も解き放たれていった。高さと並ぶ武器である豊かなスピードも披露し、「満足はしてないですけど、自分のプレーは出せた」と一定の手応えも得る内容となった。

　試合終了間際にはスペースへダイナミックにボールを運んでから「ゴールを奪うために」中へと切れ込むプレーを見せて、MF平島大悟(鹿島ユース)の追加点も演出してみせた。

　カタールにはマギーの両親も観戦に訪れており、激励も受けたと言う。代表入りを喜んでくれた家族のためにも「体とスピードでは絶対に勝てる気がする」という自信を胸に「もう日本も沖縄も全部家族だし、しっかり応援してる人たちに喜んでもらいたい」と、待望の初ゴールも狙っていく

(取材・文　川端暁彦)