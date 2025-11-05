ボクシングのWBA世界スーパーライト級1位・平岡アンディ（29＝大橋）の世界初挑戦が延期されることが4日、決まった。今月14日に米国で開催予定も同興行メインイベントでユーチューバー兼プロボクサーのジェイク・ポールとエキシビション戦を行う予定だった世界3階級制覇王者ジャーボンテイ・デービス（ともに米国）が元恋人へのDV、誘拐、監禁などで訴訟を起こされたことを受け、主催する「Most Valuableプロモーションズ」（MVP）が中止を発表した。

平岡は国内ジム所属4人目となるスーパーライト級世界王者を目指し、前座でWBA同級王者ゲーリー・アントゥアン・ラッセル（29＝米国）に挑戦するはずだった。この日、出発予定だったが急きょ渡米をキャンセル。昨年9月のWBA挑戦者決定戦を制してから1年以上待ち続けたチャンスを前に、とばっちりでの日程変更を余儀なくされた。

米老舗専門誌ザ・リング（電子版）によれば新たな日程は来月12、19日が候補日に挙がっていると言う。MVP社CEOは「ポールが25年にNetflixのイベントでメインを務める計画は変わらない」とし、決定次第、日程、開催地などは発表される。