「1個でも大満足」「たまらん美味さ」【コストコ】沼落ち注意♡「新作ベーカリー」

ちょっぴりぜいたくにパンが食べたい！ そんなときには【コストコ】がおすすめ。甘い系・しょっぱい系さまざまなパンが揃っています。今回は、コストコ通がおすすめする「新作ベーカリー」をご紹介。商品の入れ替わりが早いので、見つけたら即GETが良さそうです。

スイーツ系パン！「ミニカスタードクリームクロワッサン」

コストコでは、あんこ & ホイップ・ずんだあん & ホイップなどボリュームたっぷりのクロワッサンが発売されてきましたが、新作は「ミニカスタードクリームクロワッサン」。1パックに12個入っています。@potipoti212さんによると「クリームがこれでもかってくらいぎゅうぎゅうに詰まってて1個でも大満足」だとか。「凍らして食べるのもあり」とのことなので、ぜひ試してみて。

こちらの「プレッツェル」は@potipoti212さんによると「塩味きいたもちっとパン」だそう。そのままでも「めっちゃ美味しい」とのことですが、クリームチーズと「一緒にたべたら合う！」のだとか。ハチミツなどの甘いものとも相性がよさそうです。

パクパクいけそうな新作「キャラメルベニエ」

人気のベニエからも新作が登場！ 秋にぴったりな「キャラメルベニエ」です。@potipoti212さんによると「ひと口かじると中から“とろ～り濃厚キャラメルクリーム”」が出てくるのだとか。生地もふわふわ感がありそうです。「手が止まらない」「おやつにも朝ごはんにもおすすめ」とのこと。25個入りで\1,398（税込）です。

新作ベーカリーとあわせてチェックしたいのが、フードコートで発売された「イタリアンソーセージカルツォーネ」です。イタリアンソーセージ・モッツァレラチーズ・たまねぎ・トマトソースなどをピザ生地で包んで焼いた一品。具がたっぷり入っていてボリューミーですが、値段はなんと\580（税込）とリーズナブル。@costco_hackerさんも「ずっしりとしたボリューム」「高コスパ」と絶賛しています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@potipoti212様、@costco_hacker様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A