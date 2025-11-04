【ドラえもん】しずかちゃんが別人級にイメチェン！トレードマークのおさげから印象ガラリ

国民的アニメ『ドラえもん』をいつでもどこでも楽しめる視聴サービス「ドラえもんTV」。

過去に放送された約1,400話ものエピソードが見放題で、毎月特集される作品は無料で視聴することもできる。

今月のおすすめエピソードは、ハロウィンの日にしずかちゃんを襲ったトラブルを描く『しずかちゃんSOS』（2021年10月30日放送）。しずかちゃんの珍しい“イメチェン姿”が見られるこのストーリーを、少しだけ紹介しよう。

◆前髪を切りすぎた…？しずかちゃん大パニック

ハロウィンの日の朝、思いつめた様子のしずかちゃんが、のび太とドラえもんの元にやって来た。

商店街のハロウィンコンサートでピアノを弾くため、前髪を整えようとして切りすぎてしまったという。「こんなつもりじゃなかったのに」と泣き出すしずかちゃんに、のび太は「なんだ、そんなことかぁ」とうっかり口にしてしまい、さらに泣かせてしまう。

そこで、ドラえもんは『ケノビーロ』というひみつ道具を取り出し、しずかちゃんの頭に吹きかけ、「のびろ」と言ってみた。

すると、前髪が元の長さに戻って、しずかちゃんは大喜び！ ドラえもんによると、このひみつ道具を頭に吹きかけ、「のびる」や「のばす」という言葉を言うだけで、毛が伸びるのだという。

のび太の声に反応して髪がさらに伸びてしまっても、しずかちゃんは「長い分には切れば大丈夫」とご機嫌で帰っていった。

「面白いね！ これ」と、すっかり『ケノビーロ』を気に入ったのび太は、ジャイアンとスネ夫にもこっそりひと吹きし、ドラえもんに注意される。

一方、家に帰ったしずかちゃんは、せっかく伸びたロングヘアを活かしてヘアアレンジを楽しんでいた。見違えた姿でのび太とドラえもんの前に現れると、2人ともその変わりように目を見張る。

しかし、この『ケノビーロ』にはひとつ大きな問題があった。

「あ“のバス”停」や「こ“のビール”瓶」など、会話の中に「のびる」や「のばす」があるだけで反応し、髪が長くなってしまうのだ。

せっかくコンサートのために髪をきれいに整えたしずかちゃんだったが、商店街を歩いているとさまざまな人の言葉に反応し、見る見るうちに髪が伸びる。

やがて背丈を超えるほどの超ロングヘアになり、ウェディングドレスのベールのように髪を引きずりながら歩くほどに。通行人からは「ハロウィンの仮装か？」と勘違いされてしまう。

思いもよらぬ展開に、「すごいことになっちゃった」と呆気にとられるのび太。

そんなとき、『ケノビーロ』のせいで“歌舞伎役者”のような髪形になってしまったジャイアンとスネ夫が、怒りながらやって来る。「お前の仕業か！」と襲い掛かられたのび太は、絶体絶命のピンチに追い込まれてしまう。