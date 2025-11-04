元テレビ局員が激白「他局出演NGはよくあるお願い」桐谷さんで話題の“囲い込み芸”は許されるのか
元テレビ局員の下矢一良氏が、自身のYouTubeチャンネルで「桐谷さん激白『他局出演NG』…日テレの悪しき風習「囲い込み芸」の全貌とは」と題した動画を公開。個人投資家の桐谷広人氏が『月曜から夜ふかし』以外の番組に出演できないと語った件に触れ、テレビ業界に存在する「囲い込み」と呼ばれる慣習の実態を解説した。
動画で下矢氏は、桐谷氏の発言がネットニュースで「出禁」などと報じられたことに言及。しかし、これは法的な拘束力を持つものではなく、「テレビ業界では比較的に良くあるお願い」であると指摘した。下矢氏によれば、テレビ局が出演者を特定の番組に限定するよう求める背景には、双方のビジネス上のメリットが存在するという。
番組側にとっては、特定のタレントを「うちの番組の顔」として独占的に起用することで、キャラクターの鮮度を保ち、視聴者に対して「あの人はこの番組でしか見られない」という特別感を提供できるメリットがある。一方、出演者側も、一つの番組に継続的に出演することで知名度が飛躍的に向上し、講演や執筆など、テレビ以外の仕事につながるケースが多いと説明。「これはもうテレビに出る方のビジネス判断」であり、出演者がメリットを感じなければ断ることも可能だと語った。
下矢氏は、この関係性を「双方にメリットがあるお約束」と表現し、強制力のあるものではないと強調。テレビ局と出演者の間には、互いの利益を勘案した上での取引が存在するのが実情であると述べ、業界の知られざる舞台裏を明らかにした。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
元テレビ局員の視点から、業界の裏話やテレビ出演の秘訣をお届け！普段はなかなか聞けない、メディアを活用したビジネス戦略やPRの裏ワザを正直にお伝えします！！ 略歴：PR戦略コンサルタント。テレビ東京に入社し『ワールドビジネスサテライト』『ガイアの夜明け』を製作。その後独立し、中小企業を中心に広報・PRの支援にあたる。
