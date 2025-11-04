アーセナル今季優勝の確率は70％以上、そして意外なクラブがトップ5入り!? 『Opta』が現段階で予想
現在、アーセナルが勝ち点25でトップを走るプレミアリーグ。早くも一歩抜け出しており、今年はアーセナルの優勝かとの声も聞かれるようになってきた。
データサイト『Opta』の予想でも、今季はアーセナルの優勝となっているようだ。アーセナルは81.44ポイントを獲得し、5月末にトロフィーを掲げる確率は71％となっている。
2位はマンチェスター・シティで、70.73ポイントを獲得の見込み。3位はリヴァプールとなっている。第10節でアストン・ヴィラに勝利し、シーズンの軌道を修正する可能性が高まった。獲得勝ち点は69.97ポイントだ。
今季はついにアーセナルが栄冠を掴むのだろうか。だがまだまだシーズンは長く、この予想が覆される可能性も十分にあるはずだ。
『Opta』が予想した今季のトップ10は以下の通り（カッコ内は予想勝ち点）
1：アーセナル（81.44）
2：マンチェスター・シティ（70.73）
3：リヴァプール（69.97）
4：チェルシー（62.76）
5：クリスタル・パレス（59.93）
6：アストン・ヴィラ（58.63）
7：ボーンマス（58.36）
8：マンチェスター・ユナイテッド（56.42）
9：ブライトン（55.83）
10：ニューカッスル（55.50）