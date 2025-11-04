現在、アーセナルが勝ち点25でトップを走るプレミアリーグ。早くも一歩抜け出しており、今年はアーセナルの優勝かとの声も聞かれるようになってきた。



データサイト『Opta』の予想でも、今季はアーセナルの優勝となっているようだ。アーセナルは81.44ポイントを獲得し、5月末にトロフィーを掲げる確率は71％となっている。



2位はマンチェスター・シティで、70.73ポイントを獲得の見込み。3位はリヴァプールとなっている。第10節でアストン・ヴィラに勝利し、シーズンの軌道を修正する可能性が高まった。獲得勝ち点は69.97ポイントだ。





4位はチェルシー、そして5位にクリスタル・パレスという意外な予想となっている。オリバー・グラスナー監督は強固で負けないチームを作り上げており、現在は途切れたもののクラブ記録を更新する連続無敗記録を打ち立てた。もっとも安定感のあるチームの1つと言ってよく、来季ヨーロッパリーグの出場権を得たとしてもたしかに不思議はない。今季はついにアーセナルが栄冠を掴むのだろうか。だがまだまだシーズンは長く、この予想が覆される可能性も十分にあるはずだ。『Opta』が予想した今季のトップ10は以下の通り（カッコ内は予想勝ち点）1：アーセナル（81.44）2：マンチェスター・シティ（70.73）3：リヴァプール（69.97）4：チェルシー（62.76）5：クリスタル・パレス（59.93）6：アストン・ヴィラ（58.63）7：ボーンマス（58.36）8：マンチェスター・ユナイテッド（56.42）9：ブライトン（55.83）10：ニューカッスル（55.50）