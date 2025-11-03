Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦ÁÆÉÊ¡¡±ÊÌî²ê°ê¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡Ö¤ªÁ°¡¢È¿¾Ê¤»¤¨¤ä¡£¤â¤¦¤·¤Ð¤é¤¯ÃË¤ÈÊâ¤¯¤Ê¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¡Ê£³£²¡Ë¤¬£³Æü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤´ë²è¡Ö£±¿Í»¿ÈÝ¡×¤Ç¡¢¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¥×¥é¥¹¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡¢¸µ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÎÃËÀ¤È»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÉþÁõ¤Ç¥é¥¤¥Ö´Ñ¾Þ¤ò¤·¤¿±ÊÌî²ê°ê¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢±ÊÌî¤È¸µ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü»÷¤¿¤è¤¦¤Ê·ÏÅý¤ÎÉþÁõ¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¶¦ÄÌ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥é¥¤¥Ö¸å¤Ï¿©»ö¤¹¤ë¤Ê¤É¿ÆÌ©¤ÊÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡¡ÁÆÉÊ¤Ï¡Ö¡Ø¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤¬ÃË½÷¤ä¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Îµ÷Î¥´¶¶á¤¤¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹á¤Ð¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï¤Í¡¢¤Û¤Ü¤Û¤Ü¤Ê¤ó¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¦¤Æ¤Í¡×¤È¿ä»¡¡£
¡Ö¤Þ¤¡³Î¤«¤ËÆÈ¿È¤ä¤«¤é¤Ê¡×¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â·ò¹¯¤Ëµ¤¤£¤Ä¤±¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È±þ±ç¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¤¿¤À¤¡¡ª¡×¤ÈÀÚ¤êÊÖ¤·¡Ö¤ªÁ°¡¢È¿¾Ê¤»¤¨¤ä¡×¤È¤Ò¤È¸À¡£¡ÖÈ¿¾Ê¤»¤¨¤ä¡¢¤ªÁ°¡£¤Ê¤¡¡©¡¡¤â¤¦¤·¤Ð¤é¤¯ÃË¤ÈÊâ¤¯¤Ê¡¢¤ªÁ°¡£¤³¤ó¤Ê¤ó¸À¤ï¤ì¤ó¤ÎÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¤«¤é¡£¤ä¤á¤È¤±¤ªÁ°¡×¤È¥¯¥®¤ò¤µ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£