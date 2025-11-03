「あの人オシャレ」褒められそう！【ZARA】40・50代のキレイ魅せ♡「黒パンツ」

40・50代の上品見えに役立つ黒パンツ。きちんと感がありつつ、穿くだけでサマ見えする一本があれば、毎日のコーデをグッと格上げできそうです。今回は【ZARA（ザラ）】から、大人世代にぴったりのアイテムをピックアップ。上品さの中に華やかさを感じるデザインで、オフィスシーンからちょっとしたお出かけまで、周りと差のつくオシャレを楽しんで。

上品に着映えるクリーン & リッチな一本

【ZARA】「チェーンベルト付きアンクルパンツ」\6,590（税込）

すとんと落ちるストレートシルエットがクリーンな雰囲気のアンクルパンツ。チェーンベルトがコーデにリッチなアクセントをプラスし、シンプルなトップスに合わせるだけでサマ見えする着こなしになる予感です。ハイウエストでウエスト位置を高く見せられるので、スタイルアップ効果も期待。パンプスで軽やかに見せたり、ブーツでシーズンムードを添えたりと、足元次第で印象チェンジも楽しめそう。

素材感がシックに映えるパレオ付きパンツ

【ZARA】「サテン パレオ レース パンツ」\6,590（税込）

パレオ付きパンツは、今季注目のウエストレイヤードを楽しめる一本。光沢感のあるパンツと透け感のあるパレオの組み合わせが、シックな大人の雰囲気を引き立てます。女性らしいデザインながら、黒の色味が全体を引き締め、上品に着こなせるのも魅力。モノクロやオールブラックコーデに取り入れれば、パンツの上品なディテールが際立ち、こなれ感のあるコーデが完成しそう。

クールも甘辛も気分に合わせて楽しめる

【ZARA】「フェイクレザーパンツ」\6,290（税込）

レザー調の黒パンツはモード感のあるルックスが魅力。シンプルながらも取り入れるだけでリッチな雰囲気が高まり、秋冬のコーデを格上げしてくれるはず。パリッとしたシャツやジャケットと合わせれば、クールな大人スタイルに。柔らかなニットやブラウスと合わせた、大人の甘辛ミックスコーデにもマッチしそうです。

リラックス感ときちんと感を両立した一本

【ZARA】「ZW COLLECTION サッシュ付きボンバチョパンツ」\13,590（税込）

きちんと感を保ちつつ、リラックスして穿けるパンツを探しているならこちらがおすすめ。ゆったりとしたシルエットながら、フロントダーツときゅっと引き締まったカフ付き裾が、大人らしい上品さを引き立てます。同素材のサッシュベルトでウエストマークもでき、トップスインもアウトもバランスよく決まる予感。堅すぎず抜け感のあるコーデに導いてくれるはずなので、オフの日にも取り入れてみて。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S